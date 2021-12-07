عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف Realme 9i القادم من ريلمي

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف ريلمي Realme 9i

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Realme 9i القادم ضمن سلسلة هواتف Realme 9 التى تستعد شركة ريلمي الصينية إطلاقها في شهر يناير المقبل، حيث يتميز الهاتف بإمكانات جيدة وسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme 9i قد ينافس هواتف الفئة المتوسطة من شركات سامسونج وشاومي، لتميزه بمعالج جيد للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية، مع شاشة بجودة عالية وكاميرات فائقة الدقة.

بقيمة 10 آلاف جنيه.. ريلمي تطلق وحش الألعاب Realme GT Neo2

بمعدل 144 هرتز.. ريلمي تكشف قدرات شاشة هاتفها الخارق Realme Q3s

وسيأتى هاتف ريلمي Realme 9i بشاشة من نوع LCD قياس 6.62 بوصة، ممع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية قادر على تشغيل ألعاب الفيديو والأفلام بجودة عالية دون تقطيع، مع جودة شاشة + FHD ، ومستعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، مع طبقة حماية ومقاومة للمياه والغبار.

Realme 9i render (source: ThePixel.vn)
هاتف ريلمي Realme 9i 

وسيقدم هاتف ريلمي Realme 9i كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية ستأتى بكاميرا دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 20 ميجا بيكسل. 


وسيعمل هاتف ريلمي Realme 9i بمعالج من نوع Snapdragon 680 من ركة كوالكوم الأمريكية، والذى تم الكشف عنه في أكتوبر الماضي، والمبني على عملية 6 نانومتر، مع مودم  4G LTE، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، وبطارية حوالي 4500 مللى أمبير. 
 

هاتف Realme 9i مواصفات هاتف Realme 9i هواتف ريلمي افضل هواتف ريلمي هواتف ريلمي 2022

ترشيحاتنا

ليلى ويسرا ونيللي وهنيدي.. نجوم مصر يضيئون البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية

وقع في شر أعماله.. اعتداء مجموعة من النساء على متحرش وتمزيق ملابسه|شاهد

3 أمور تجنبك فزع يوم القيامة وأهواله.. علي جمعة يوضح

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف Realme 9i القادم من ريلمي

تحدي كبير بين لامبورجيني هوراكان STO وبورشه 911 GT2 RS.. فيديو

أحمد حسن: الدفع بأيمن أشرف في وسط الملعب غريب.. وشريف أفضل من مروان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

السواحل الشمالية الأكثر تضررا من الأمطار..الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن شتاء هذا العام..فيديو

عاصفة شديدة.. تحذير عاجل من "الأرصاد" عن طقس الغد

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياح تصل إلى حد العاصفة.. لماذا حذرت الأرصاد من طقس الأيام المقبلة؟

دراسة: متحور أوميكرون قادر على التهرب من مناعة الجسم المكتسبة

إطلالة مميزة لـ هند صبري ولبلبة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسرا ونيللي كريم وهنيدي فى افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

فيديو

خلاف انتهى بالحرق .. عامل يشعل النيران في شقيقته وزوجها وأولادها

في مهرجان البحر الأحمر.. هالة صدقي: أول مرة أزور السعودية| فيديو

التمويل العقاري .. التفاصيل الكاملة لطرح 507 وحدات سكنية بأقساط على 30 سنة

خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ