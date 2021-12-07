تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف Realme 9i القادم من ريلمي

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Realme 9i القادم ضمن سلسلة هواتف Realme 9 التى تستعد شركة ريلمي الصينية إطلاقها في شهر يناير المقبل، حيث يتميز الهاتف بإمكانات جيدة وسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme 9i قد ينافس هواتف الفئة المتوسطة من شركات سامسونج وشاومي، لتميزه بمعالج جيد للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية، مع شاشة بجودة عالية وكاميرات فائقة الدقة.

وسيأتى هاتف ريلمي Realme 9i بشاشة من نوع LCD قياس 6.62 بوصة، ممع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية قادر على تشغيل ألعاب الفيديو والأفلام بجودة عالية دون تقطيع، مع جودة شاشة + FHD ، ومستعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، مع طبقة حماية ومقاومة للمياه والغبار.

هاتف ريلمي Realme 9i

وسيقدم هاتف ريلمي Realme 9i كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية ستأتى بكاميرا دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 20 ميجا بيكسل.



وسيعمل هاتف ريلمي Realme 9i بمعالج من نوع Snapdragon 680 من ركة كوالكوم الأمريكية، والذى تم الكشف عنه في أكتوبر الماضي، والمبني على عملية 6 نانومتر، مع مودم 4G LTE، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، وبطارية حوالي 4500 مللى أمبير.

