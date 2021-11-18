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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقيمة 10 آلاف جنيه.. ريلمي تطلق وحش الألعاب Realme GT Neo2

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme GT Neo2

أطلقت شركة ريلمي، هاتفها الرائد Realme GT Neo2 إلى الأسواق الأوروبية، بعد شهرين من الإعلان عن الهاتف، وبعد إطلاقه في تايلاند وماليزيا في وقت سابق من هذا الشهر، والإعلان عنه رسميا في شهر أكتوبر في الهند.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف Realme GT Neo2، للبيع عبر موقع ريلمي الرسمي في أوروبا، مقابل سعر 450 يورو لطراز 8 + 128 جيجابايت (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري)، وبسعر حوالى 550 يورو لإصدار 12 + 256 جيجابايت (أي ما يعادل 9700 جنيه مصري).

 

 

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مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2
 

يحتوي هاتف ريلمي Realme GT Neo2، على شاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا.

ويملك هاتف ريلمي Realme GT Neo2، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية داخل نوتش أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف بدقة 16 ميجابكسل.


وزودت ريلمي هاتفها الرائد GT Neo2، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وكما يقدم هاتف ريلمي Realme GT Neo2، وضع GT Mode 2.0 المخصص لتعزيز الأداء الخاص بالهاز لتوفير تجربة لعب مميزة، ويتميز الهاتف الذكي بغرفة تبريد مبتكرة بجزيئات الماس الفعلية حجمها 40-50 ميكرومتر، محاطة بورقة جرافين من الدرجة الفضائية وغرفة تبريد بخار ضخمة تبلغ مساحتها 4.129 ملميتر مربعا، والتي من المتوقع أن تخفض درجة حرارة الجهاز بما يصل إلى 18 درجة مئوية، وأداء الهاتف العام أفضل بنسبة تصل إلى 20٪.


ويتمتع هاتف ريلمي Realme GT Neo2، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وتدعى الشركة أن التقنية تشحن الجهاز من 0 إلى 100٪ في غصون 36 دقيقة.

Realme GT Neo2
هاتف ريلمي Realme GT Neo2
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