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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صبحي: هدفي بالمسرح استرجاع زمن الفن الجميل

محمد صبحي
محمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي، إن الفنانة والنائبة سميرة عبدالعزيز، ملتزمة في مواعيدها وفنها على خشبة المسرح وفي العمل الفني، وفخور بالعمل معها.


وأضاف محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على شاشة ETC، مساء اليوم الاثنين، "نحن  جيل تعودنا على الالتزام بالمواعيد، ونذهب للمسرح قبل الموعد بساعة ونصف،  ولا نستطيع فعل غير ذلك.


وشدد محمد صبحي، على أن الهدف من مسرح سنبل هي العودة لزمن و حالة التذوق الفني الجميل.


وعن مسرحية نجوم الظهر علق الفنان الكبير، أن المسرح كان كامل العدد من اول يوم عرض ؤ مضيفاً أن فكرة المسرحية أن النجوم موجودة في مكانها ولكن الشمس تطفيها".


وتابع  الفنان محمد صبحي، أن :"عرض المسرحية عبارة عن تصور للحملة الدعائية التمهيدية"، موضحا أن "فكرة الإعلان تقوم على أنه يخفي نفسه ليظهر ما أمامه وهي مستمدة من الشمس التي تختفي حتى تظهر مغمورين كثيرين".
 

محمد صبحي سميرة عبدالعزيز خشبة المسرح العمل الفني انجي انور مصر جديدة

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