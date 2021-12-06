سميرة عبد العزيز: مسرح محمد صبحي يشبه مسارح باريس

أشادت الفنانة سميرة عبدالعزيز، بجمال مسرح سنبل والذي يشرف عليه الفنان محمد صبحي، مضيفة أن شكل المسرح يشبه المسارح بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت الفنانة سميرة عبدالعزيز، خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على شاشة ETC، مساء اليوم الاثنين،انها ضمن فريق عمل الفنان محمد صبحي ، وطلبت منه اعتباري واحدة في فرقته المسرحية".

وتابعت الفنانة سميرة عبدالعزيز، أن مسرحية نجوم الظهر هدفها تقديم نجوم شباب للمستقبل، موضحة أنها مسرحية رائعة.

وأكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز أن متعتي هي الوقوف على المسرح.

وكشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن مشاركتها في مسرحية مع المخرج خالد جلال سيتم عرضها في المملكة العربية السعودية قريباً.