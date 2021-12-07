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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد محمود حميدة.. اعترف بالغرور وسر خلافه مع يوسف شاهين

محمود حميدة
محمود حميدة

يتزامن اليوم 7 ديسمبر عيد ميلاد النجم محمود حميدة، ، حيث ولد في مثل هذا اليوم 7 ديسمبر عام 1953.

يعد محمود حميده من أفضل نجوم الفن المصرى فى تاريخه، وعرف بثقافته وحبه للقراءة خاصةً قراءة أشعار فؤاد حداد، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1981، قام بأداء العديد من الأدوار في السينما، وبدأ مشواره الفني بالعمل في مسلسل تليفزيونى، ثم إنطلق في عالم السينما، وشارك أيضًا في أعمال إذاعية ومسرحية، ونال العديد من الجوائز في مشواره الفني.

 

خلافه مع يوسف شاهين:

 

وكشفت منى الشاذلي أنها فوجئت برفض محمود حميدة التصوير مع أبطال الفيلم المصير ، وسألته عن السبب في أثناء استضافته في حلقة من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، فأجابها بأنه بالفعل دخل في خلاف مع شاهين، لكنه خلاف يشبه خلافاته مع والده تنتهي بحب متبادل واحترام، لأنّ لكل منهما وجهة نظر مختلفة عن الآخر، وقال حميدة إنه كان يرفض طريقة يوسف شاهين في إجباره على التنازل عن بعض حقوقه في مقابل الصداقة بينهما، وأوضح حميدة أنه يرفض مثلًا أن يتنازل عن التزامه بمواعيد بدء التصوير، حتى لو كان الشخص الذي يتعامل معه أقرب أصدقائه، وهو ما كان يسبب له العديد من المشاكل.

محمود حميدة : أنا مغرور

قال محمود في حوار له مع الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج "قُصر الكلام" على شاشة "MBC مصر"، في نوفمبر عام 2019، أن ما تردد حول أن شخصيته مغرورة هو أمرًا صحيحًا، مشيرًا إلى أنه يحاول التخلص من هذه الصفة.

 

وأكد حميدة خلال حواره أنه تزوج من زوجته الثانية حيث كان بها مميزات في شخصيتها لا توجد في زوجته الأولى، موضحًا أنه لا يستطيع الزواج للمرة الثالثة لأنه لا يملك القدرة البدنية على الزواج مرة أخرى بعد تقدم سنه.

وصرح حميدة أنه تعاطى كل الممنوعات، ولكنه لم يعانِ الإدمان على الإطلاق، قائلاً: أنا عمري ما أدمنت أيي حاجة، بس جربت وشربت كل حاجة، مشيرًا إلى أن الممثل لا يحتاج للمخدرات ليتقن دوره.

استوديو الممثل:

في عام 1996 قام بتأسيس استوديو الممثل مستعيناً بأهم المختصين لجعل هذا الاستوديو كمركز لتدريب وصقل المواهب الشابة إيماناً منه بضرورة امتزاج الموهبة والمنهج العلمي ليكون نتاج هذا تمويل هذه الصناعة بهذه الكوادر الفنية والمؤهلة وذلك لمسايرة التطور السريع والهائل لهذه الصناعة في أوروبا وأمريكا وبلدان العالم المختلفة.

أعمالة:

شارك في العديد من الاعمال الهامة أبرزها المهاجر، شمس الزناتي ، حرب كرموز ، تراب الماس،حرب الفراولة وامراة هزت عرش مصر وغيرها من الاعمال المميزة .

محمود حميدة عيد ميلاد النجم محمود حميدة النجم محمود حميدة 7 ديسمبر في مثل هذا اليوم

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