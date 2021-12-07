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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7-12-2021

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر2021

 

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :

 

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و20 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 35 و36 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 7 -12-2021

 

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 40 و 41 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 42 و43 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.25 و 6.50 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 3 و 3.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.
 

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