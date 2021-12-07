مستشار وزير الزراعة يكشف عن تطبيق هدهد المساعد الذكي للفلاح المصري.. فيديو

قال دكتور أحمد طوبار، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، إنه تم إطلاق عدد من الخدمات والتطبيقات أمس، وأحد هذه التطبيقات هو "هدهد"، الذى يعٌد مساعد ذكى للفلاح المصري، و يستهدف جميع أنواع الفلاحين البسطاء منهم والمثقفين.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن تطبيق "هدهد"، يتميز بالسهولة الشديدة في الاستخدام، ويمكن تنزيله من خلال الموبيل.

وأشار مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، إلى أن هذا التطبيق يساعد الفلاح في شتى الأعمال، منها قراءة جميع البيانات التي تخرج على الأبلكيشن، منوهاً إلى أن التطبيق إرشادي يتعامل مع الفلاح في جميع مراحل الانبات أو الموسم الزراعي.

وتابع مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، أنه يساعد الفلاح في اختيار افضل فترات الانبات أو الزراعة، لكل أنواع المحاصيل التي يتعامل معها الفلاح ، وافضل الأماكن التي يمكن الزراعة فيها، إلى جانب إعطاء الفلاح إرشادات مناسبة للعناية بكل نوع نبات، للحصول على افضل كفاءة إنتاجية .

واكد مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، أن الفلاح يمكن طرح سؤاله على التطبيق في أي وقت، ويتم الرد عليه مباشراً من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.