أول تعليق من خلية الإعلام الأمني العراقي على تفجير البصرة

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي ، بأن حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وادى الحادث، خلًف "وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة" استشهاد أربعة مواطنين، وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية .



وذكرت الخلية، أيضا بحسب صحيفة ناس العراقية قائلة : ولا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث.

وأضافت: وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية.

من جانبه، قال حافظ البصرة، إن الانفجار وقع قرب المستشفى الجمهوري ويحمل بصمات داعش.