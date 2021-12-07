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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من خلية الإعلام الأمني العراقي على تفجير البصرة

تفجير - ارشيفي
تفجير - ارشيفي

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي ، بأن حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وادى الحادث، خلًف  "وحسب الإحصائية الأولية  لمديرية صحة البصرة" استشهاد أربعة مواطنين، وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية .


وذكرت الخلية، أيضا بحسب صحيفة ناس العراقية قائلة : ولا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث.

 

وأضافت: وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية.

 

من جانبه، قال حافظ البصرة، إن الانفجار وقع قرب المستشفى الجمهوري ويحمل بصمات داعش.

 

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العراق داعش خلية الإعلام الأمني الأدلة الجنائية محافظة البصرة خبراء الأدلة الجنائية

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