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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو عبدالحق يكشف ملامح برنامجه في انتخابات النصر

عمرو عبد الحق
عمرو عبد الحق

كشف الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بمصر الجديدة ، المترشح لنفس المنصب في الانتخابات القادمة،  ملامح البرنامج الانتخابي لقائمته "قائمة النصر" التي يخوض بها انتخابات نادي النصر والتي تضم أشرف لطفي نائب للرئيس والمستشار حسن إسماعيل امين الصندوق والأعضاء فوق السن الأستاذ إبراهيم المرعشلي والأستاذ احمد الأحمر والمستشار أحمد حمدي والأستاذ رامي أحمد خليل والأستاذ محمد مدبولي والأستاذ مصطفي رسمي , والأعضاء تحت السن الأستاذ  احمد علي حسان والمهندس رامي هاني امين والمهندسة ندي حسن.

 

ومن المقرر أن تجرى انتخابات النصر يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة.

 

ويشتمل البرنامج الانتخابي لقائمة النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق علي استمرار التطوير الرياضي والانشائي وانشاء حمام سباحة جديد للأعضاء فقط لاستخدامه فترة حرة من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 8 مساءا وانشاء صالتين للألعاب القتالية اعلي ارابيسك وانشاء صالة للتنس الطاولة والبلياردو اعلي ارابيسك وانشاء قاعة مغلقه لخدمة أعضاء السباحة والمعرض والتعاقد مع المنشآت الصحية من معامل الاشعة والتحاليل والمستشفيات والصيدليات للحصول علي تخفيضات خاصة للأعضاء .


كما يشمل البرنامج انشاء قاعة لكبار السن بمنطقة توشكي وانشاء مركز تأهيل طبي وعلاج طبيعي لخدمة أعضاء النادي والفرق الرياضية وانشاء غرف خلع ملابس متعددة لخدمة منطقة ملاعب كرة السلة وكرة القدم وانشاء غرف خلع ملابس متعددة لخدمة ملاعب الكرة الطائرة وكرة اليد والتنس وانشاء منطقة الكشافة وتطوير مسجد النادي وتطوير مجمع الاسكواش وتحديث المبني الاجتماعي وقاعات جلوس الأعضاء وقاعات الاجتماعات وتطوير منطقة جلوس الأعضاء ومنطقة صحن النادي وتطوير منطقة وملاعب وجلوس الأعضاء خلف ملعب كرة القدم الرئيسي وتطوير حمام السباحة التدريبية وحمام سباحة الأطفال وتغيير أرضية مضمار الجري وتحديث صالات الألعاب القتالية الحالية وإعادة تطوير مناطق ملاهي الأطفال وتطوير صالة الجمباز القديمة امام ملعب الكرة الخماسي وتشجيع الأعضاء علي ممارسة الرياضة من خلال إقامة دوريات في معظم الألعاب اسوة بدوري كرة القدم الحالي من خلال قطاع الرياضة للجميع لكل الاعمار السنية والحفاظ علي جميع الألعاب الرياضية واستمرارها ودعم الألعاب الرياضية الجديدة وفقا لمتطلبات الأعضاء والتوسع في نشاط الألعاب الرياضية لذوي القدرات الخاصة وتكثيف الندوات الثقافية والعلمية والرياضية مع ابرز شخصيات المجتمع ووضع برامج خاصة للرحالات الدائمة ومصيف النادي السنوي والاستمرار في الدفاع عن حقوق النادي والأعضاء في الدعوة القضائية المرفوعة ضد هيئة المجتمعات العمرانية لاستلام الأرض المخصصة للفرع الجديد والالتزام بقرار التخصيص الصادر بتاريخ 2 /10 /2019 ورفض الزيادة المالية التي تخالف قرار التخصيص حماية لحقوق مكتسبات أعضاء النادي .

 

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