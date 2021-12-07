قطعوا جسمه.. ننشر نص تحقيقات اتهام صيدلي وزوجته بقتل مهندس في شبرا

حصل موقع “صدى البلد” على نص تحقيقات النيابة في قضية قتل وتشريد جسد مهندس علي يد دكتور صيدلي وزوجته واثنين من إخوتها بمنطقة شبرا بعد ان نشب بينهم خلافات بسبب الجيرة.



وجاء في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق على النحو التالي:



س/ما اسمك

ج/ اسمي وليد أحمد ولد عبد النبي

س/ما قولك فيما نسب إليك من أنك متهم بقتل المجني عليه اسم حسني محمد عمدا بأن قمت بطعنه عدة طعنات بجسده مستخدما في ذلك سلاح أبيض "سكين " بالاشتراك مع كلا من محمد عامر قطب عبد الرحيم

واحمد عامر قطب عبد الرحيم قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالأوراق ؟

ج/ الكلام ده محصلش

س/ ما الذي حدث إذن وما هى ظروف ضبطك وعرضك علينا

س/هو اللى حصل ان اول امبارح يوم السبت حوالي الساعة 11 مساءا تقريبا كنت طالب اكل اتفاجئت لقيت أن جارنا اللي جنينا اللي اسمه باسم رمي الأكل اللي احنا طالبينه كله قدام الشقه وانا روحت خارج علشان اشوف فيه ايه لقيت الأورود كله اللي انا كنت طالبه مرمى قدام الشقه روحت خبطت على شقه باسم علشان اعرف هو عمل كده ليه بس هو مفتحش الباب وبعد كده روحش خبطت على جارنا التاني اللي اسمه عبد الحليم ووريته اللي حصل وراح خبط على شقة باسم وفتحله وخرج وشدينا مع بعض في الكلام لما عبد الحليم ساله انت عملت كده ليه قالوا أنه دائما أنا بطلب الأكل على شقته وانا قولتلها أنا هطلب الاكل على شقتك ليه وشدينا مع بعض في الكلام وعبد الحليم جارنا هدى بينا وبعد كده انا دخلت شقتي وباسم فضل واقف على باب شقته وقعد يشتم فيا روحت خارجله تاني وفي الوقت ده لقيت محمد عامر اخو مراتي جالي عند الشقه وبيسالني فيه ايه قولتلوا ان فيه مشكلة مع جارنا بسيطه فراح يسأل فيه ايه لقيت باسم ضربه بالسكين في وشه فراح محمد مسك فيه وانا دخلت احوش بينهم وانا بحوش بینهم لقيته باسم اتكعبل ووقع على تربيزه في مدخل شقته والازاز اتكسر فلقيته اخد حته ازاز وعورني بيها في ايدي وانا اخدته محمد ونزلنا عشان تطلع على اي مكان نشوف الإصابات اللي فينا وطلعنا على مستشفى مارمرقس وهما استقبلوا محمد ومرضيش يستقبلوني انا علشان لازم اروح القصر العيني علشان اعمل جراحة فطلعت على شبرا الخيمة عند أخويا وخيطت ايدي في صيدلية هناك بس انا معرفتش اقابل أخويا عطشان البوابه بتاعت البيت عنده كانت مقفوله ومكنش معايا الموبيل عطشان اكلمه ولما عرفت انهم مسكوا أبويا وأمي في قسم الساحلى رحت رايح القسم علشان اشوف فيه ايه وهو دا كل اللى حصل .

س/ متی و این حدث ذلك ؟

ج/ الكلام ده حصل اول امبارح يوم السبت ۸/۲۱ ۲۰۲۱ حوالي الساعة 11 مساءا تقريبا قدام شقتي

اللي في العمارة رقم 162 شارع شبرا بالدور السادس الساحل

س/ما سبب و مناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

ج/ أنا كنت قاعد في شقتي وخرجت لما جرس الباب رن وانا كنت طالب اوردر اكل.

س/ما الذي تلاحظ لك آنذاك ؟

ج/انا لقيت الاكل اللي كنت طلبه مرمي قدام الشقه بتاعتى.

س/من كان برفقتك آنذاك ؟

ج/انا کان معايا مراتي وعيالي وجاري عبد الحليم الصياد واخوا مراتي محمد عامر واخوها الثاني أحمد عامر

س/ ما صلتك وعلاقتك بكلا من عبد الحليم الصياد ، محمد عامر ، احمد عامر والمدعو خالد ؟

ج/ هو الحاج عبد الحليم الصياد ده جاري في العماره ومحمد عامر وأحمد عامر دول اخوات مراتي وخالد ده

جاري في الشقه اللي تحتي .

س/ما صلتك بالمتوفي إلي رحمة الله تعالی باسم حسني محمد ؟

ج/ده جاري في الشقة اللي جنبي

س/هل توجد ثمة خلافات فيما بينك وبين سالف الذكر ؟

ج/ لا هو مكنش غير مشكلة واحدة بس من سبع سنين ومن ساعتها واحنا مبنكلمش بعض لحد المشكلة بتاعت اول امبارح.

س/ ما هو الحوار الذي دار فيما بينك وبين المتوفى إلي رحمة الله تعالى / باسم حسني محمد ؟

چ/ أنا لما لقيت الاكل بتاعي اترمى قدام الشقه عدي خبطت على باسم مفتحش فروحت على جارنا عبد الحليم وشهادته على اللي باسم عمله وراح خبط على باسم خلاه يجي ويسأله انت اللي عملت كده يا باسم قاله ايوه انا اللي عملت كده ولما قاله ليه كدة قاله انا بطلب اوردرات على الشقه بتاعته دايما بالليل وانا مبعملش كده وفضل يشتم وانا ارد عليه وعبد الحليم فضل يهدي بينا ومتكلمناش تاني في حاجة غير لما قعد يشتم بعد لما دخلت شقتي وخرجت تانى شتمته ومسكنا في بعض ساعاتها.

س/ هل من ثمة شاهد على ذلك ؟

ج/ ايوه شو جاري عبد الحليم كان واقف معايا من اول المشكله وشاف كل حاجه وجاري اللي في الدور اللي

تحت اللي اسمه خالد طلع برضو في الخناقه بس هما مشافوش حاجه ساعة ما مسكنا في بعض.

س/ما سبب، حدوث تلك المشادة فيما بينكم ؟

ج/ هو كان بسبب انا كنت طالب اوردر أكل وجه بالغلط على شقة باسمي وباسم استلمه وراح رماه على الأرض

قدام شقتي وضربة جرس الشقه عندي ورجع شقته تاني وهو ده كان سبب المشكله اللي حصلت.

س/هل اشترك معكم ثمة آخرين في تلك المشادة ؟

ح/ ايوه أخرى مراتي محمد عامر جالي ساعة الخناقة

س/هل من ثمة دور للمدعو أحمد عامر بالواقعة ؟

ج/لا هو جه متاخر ونزل مع اخوه محمد عشان يخيط الجرح الي في وشه .

س/ هل كان بحوزة ايا منكما ثمة أسلحة أو أدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص ؟

ج/ لا باسم اللي كان معاه سكينه ماسكه في ايده.

س/هل تم التعدي على المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله تعالى باسم حسني محمد بثمة اسلحة أو أدوات ؟

ج/ لا محدش ضربه بحاجة.

س/هل استبيانات كيفية حدوث إصابته ؟

ج / معرفش هو اتعور ازاى ومحدش موته

س/ ما المدة المستغرقة في تلك الواقعة ؟

ج/ هي أقل من خمس دقايق.

س/ما قولك فيما جاء بأقوال المدعوه شيماء محمد صابر - حال سؤالها بتحقيقات النيابة العامة تلوناه عليه تفصيلا؟

ج/الكلام ده محصلش واللي حصل انا قولت علي محشش دخل الشقه غيري انا ومحمد ومراتي مكنتش معانا جوه الشقه وانا مموتش حد .

س/ ما تعليلك لما قررته سالفة الذكر بأقوالها ؟

ج/ معرفش هي بتقول كده ليه بس أكيد علشان المشكله كانت معايا انا .

س/ما قولك فيما جاء بأقوال المدعو /عبد الحليم محمد الصياد - حال حواله بتحقيقات النيابة العامة ( تلوناه عليه تفصيلا ) ؟

ج/ اللى حصل انا قولت عليه.

س/ما تعليلك لما قرره سالف الذكر بأقواله ؟

ج/هو اللي حصل انا قولت عليه وانا لما فضلت قاعد على السلم لاني كنت متضايق من منظر الأكل على

الارض وكنت شوية ودخلت.

س/وما قولك فيما جاء بمحضر التحريات المحرر بمعرفة المقدم حسام عبد العال ؟

ج / الكلام ده محصلش واللي حصل انا قولت عليه.

س/ما صلتك بالمضبوطات المعروضة عليك الان ؟

ج / معرفش عنها حاجه ومش هي دي السكينه اللي كنت ماسكها •



س/ ملك من تلك السلاح الأبيض " السكين " المبين بالصورة المعروضة عليك ؟

ج/دا بتاعتى من البيت عندنا كانت في المطبخ.

س/ما سبب خروجك من مسكنك حاملا لذلك السلاح الأبيض ؟

ج / أنا خرجت بسرعه وهو كان في أيدي بس عادي مكنش قصدى منه حاجه.

س/ ما هو سبب حدوث أصابتك تحديدا ؟

ج/ هو لما محمد عامر أخو مراتي راح علشان يسال باسم انت بتزعق ليه رميت الاكل ليه فباسم ضربه بالسكين

وعورة في وشه وانا دخلت أحوش بينهم فوقعت على باسم ووقعنا أحنا الاتنين على تربيزه كانت في الأصل، عنده وأنكر باسم مسك حتة ازاز وضربني بها مرتين وعورني في ايدي.

س/ما قصد سالف الذكر من التعدي عليك ؟

ج هو ضربني في وسط الخناقه واحنا كلنا كنا ماسكين في بعض.

س/هل تم ضبطك في ذمة قضايا مماثلة من قبل ؟

ج/لا

س/أنت متهم بقتل المجني عليه اسم حسني محمد عمدا بأن قامت بطعنه عدة طعنات بجسده مستخدما في ذلك سلاح أبيض "سكين " بالاشتراك مع كلا من محمد عامر قطب عبد الرحيم ،و أحمد عامر قطب عبد الرحيم قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالأوراق ؟

ج/الكلام ده محصش.

س/هل لديك أقوال أخرى ؟

ج/ لا