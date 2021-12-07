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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية بالبلاد .. فيديو

استقرار الأحوال الجوية
استقرار الأحوال الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بالبلاد تستقر يوم الخميس القادم، حيث يعود نشاط الرياح إلى سرعتها الطبيعية، وتهدأ حركة الأمواج على البحر المتوسط، وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "dmc"، أن سرعة الرياح تزداد اليوم من 60 إلى 70 كيلو متر على الساعة خاصة في محافظات السواحل الشمالية، وذلك بعد غياب الشمس، أي بحلول الليل.

ونوهت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح تصل إلى حد العاصفة، وستكون محملة بالرمال على الطرق السريعة والطرق المكشوفة، وذلك خلال الساعات القادمة.

وتابعت إيمان شاكر أن هذا يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطرق، وخاصة على المناطق الساحلية، والمناطق الصحراوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون في معدلاتها الطبيعية ولكن سرعة الرياح، تُزيد من الشعور ببرودة الطقس.

وواصلت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح ما بين 20 و 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية تتراوح بين 19 إلى 20 درجة، وعلى جنوب البلاد تتراوح بين 26 إلى 27 درجة مئوية.

الأرصاد الاحوال الجوية درجات الحرارة فرص سقوط الأمطار حالة الطقس

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