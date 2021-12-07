محدش ينزل.. محافظ الإسكندرية يوجه رسالة تحذيرية لـ المواطنين

قال اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، إن حالة الطقس غدًا الأربعاء جعلت المحافظة تتخذ قرارا بوقف الدراسة غدًا، وذلك لـ سلامة المواطنين.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك لوحات إعلانية غير مثبتة بشكل كامل من الممكن أن تقع بسبب الرياح، و الأمطار من الممكن أن تتسبب فى مشكلات، ولذلك تم اتخاذ قرار وقف الدراسة.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن هناك خطورة على المنازل القديمة من شدة الرياح غدًا، وأن قرار وقف الدراسة أيضًا لتسهيل شفط المياه من الشوارع.

وكشف أن الأمطار ستكون متوسطة، و الأمواج من 3 لـ 5 متر، ولفت إلى أن سرعة الرياح اليوم كانت شديدة و غدًا سيكون هناك أمطار متوسطة.



وأكد أن سيارات الصرف الصحى تنتشر فى شوارع المحافظة لمواجهة ظروف الطقس السئ.



وتابع أن هناك مليون و 600 ألف متر مكعب من المياه سقطت على المحافظة خلال الفترة الماضية.



وكشف أنه ينصح مواطنى الإسكندرية بعدم السير أسفل المبنى المتهالكة، وعدم لمس الأعمدة الكهربائية.



وتابع محافظ الإسكندرية:" نعطى المواطنين إجازة وينزلون على الشواطئ، ويقفون فى الشوارع".

