عميد الهندسة الزراعية بالأزهر يكشف عن أهم مجالات عمل خريجي الكلية

كشف الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، عن أبرز مجالات عمل خريجي كلية الهندسة الزراعية والتي تجذب الطلاب للإلتحاق بالكلية من أجل التأهيل الجيد لسوق العمل.

وقال عبد الحافظ، لصدى البلد، إن أغلب خريجي كلية الهندسة الزراعية، يجدون فرص عمل مناسبة لهم فور التخرج، وتساعدهم في إيجاد فرص عمل كليتهم التي تخرجوا منها.



مجالات عمل خريجي كلية الهندسة الزراعية

1 - معيد بالكلية أو الأقسام المناظرة بالكليات الأخرى

2 - مساعد باحث في المراكز البحثية المتخصصة

3 - محطات الميكنة الزراعية التابعة لقطاع الزراعة\

4 - مهندس هندسة زراعية بوزارة الزراعة

5 - هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

6 - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

7 - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة

8 - العمل كخبير هندسة زراعية بوزارة العدل

9 - الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الزراعية

10 - توكيلات بيع الآلات والجرارات الزراعية

11 - مراكز خدمة صيانة الآلات والجرارات الزراعية

12 - شركات مكافحة الحشرات والقوارض

13 - شركات تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء

14 - مدرس بالمدارس الثانوية الزراعية

15 - مهندس هندسة زراعية بمحطات حصاد وفرز وتدريج المحاصيل وإعداد التقاوي

16 - مهندس هندسة زراعية بمزارع إنتاج المحاصيل والإنتاج الداجني والحيواني

17 - مصانع الإنتاج الغذائي وإنتاج الاعلاف والأسمدة الكيماوية