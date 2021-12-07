المجموعة البرلمانية الفرنسية: نرفض إعانات الاتحاد الأوروبي لـ الإخوان

قال رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، جيروم ريفير، إنه يرفض الإعانات التى تعطى لـ المجرمين والجماعات الإرهابية.

وأضاف جيروم ريفير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أموال كثيرة تضخ لـ الإخوان، وهذا الأمر غير مقبول.

ولفت إلى أن هناك جمعيات تستفيد من الأموال التى ترسل عن طريق جماعة الإخوان، واننا ضد أى أعمال جبانة وعدائية.

وأشار إلى أنه يرفض الإعانات التى يقدمها الإتحاد الأوروبي لجماعة الإخوان.

وتابع: "تلك الأموال تتسبب فى تدمير الأمم، وعلينا أن نقضى على منابع تمويل الإرهاب التى تسبب فى مشكلات للدول".