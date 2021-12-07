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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ..فيديو

القضية السكانية
القضية السكانية

قالت فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، إن القضية السكانية في مصر معقدة ومتشابكة جدا وحلها لا يقع على عاتق مؤسسة بعينها ولكنها مسؤولية جميع الوزارات مؤكدة أن القضية عبارة عن عدم توازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية .

وأضافت فاطمة الزهراء خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن قضية السكان تكمن في عدم التوزيع الأمثل للسكان على المساحات الكلية للجمهورية وهذا يحدث فجوات تنموية ونحن منوطين بالسيطرة على النمو السكاني ونعمل على تحسين الخصائص السكانية وانشاء قاعدة بيان للسكان .

وأوضحت فاطمة الزهراء ، إن مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بدأ عام 2019 في 3 محافظات والان وصلنا الى 22 محافظة هذا العام والهدف من المشروع هو تفعيل اللامركزية بشأن القضية السكانية والعمل على حوكمة ملف السكان .

 

التنمية الاقتصادية المساحات الاقتصاد مؤسسة النمو السكاني القضية السكانية المواجهة محافظات اقتصاد

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