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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو بـ البرلمان الأوروبي يوجه رسالة لـ آبي أحمد بشأن سد إثيوبيا |فيديو

تيري مارياني
تيري مارياني

قال تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إنه يجب الوصول لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد إثيوبيا، موضحًا أنه يجب على أديس أبابا أن تكون عقلانية في التفاوض، أن آبي أحمد لديه مبدأ التحاور وهو ما ساعده فى الحصول على جائزة نوبل.


ولفت تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلى أن التصرف الأحادي وبشكل منفرد من قبل آبي أحمد سيكون مهددًا ومضرًا للجميع. 

 

وتابع  عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إن سياسة إثيوبيا بشأن السد مقلقة للغاية، موضحًا أن رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد حصل على جائزة نوبل، واليوم بلاده غارقة فى حرب أهلية.


وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى : أين السياسة المرتبطة بالاتزان والعلاقات الجيدة بالدول".


وقال: "النيل هبة من الله ومنطقة حيوية للربط بين الدول".


ولفت إلى أنه شاهد مع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الحقائق التى تتم فى مصر، والمشكلات التى تواجه الزراعة بسبب المياه.


وأوضح أن مصر تقوم ببناء مساكن مميزة، وتعمل من أجل توفير الحياة، وطالب من أوروبا أن تتحدث مع  إثيوبيا وعليها ألا تبنى مستقبلها على حساب دول أخرى، ويجب أن يُدار هذا الملف بعناية.


وتابع: "إثيوبيا لها الحق فى التنمية ولكن ليس على حساب دول أخرى".


 

 

البرلمان الأوروبي سد إثيوبيا أديس أبابا أبي أحمد النائب محمد أبو العينين

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