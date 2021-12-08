جيروم ريفير: مصر بها مبادرات رائعة تنفذ على أرض الواقع .. فيديو

قال جيروم ريفير، رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، إن الشعوب تحتاج إلى الطعام والشراب والتعليم والخدمات الصحية.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بها حضارة 7 آلاف عام، وبها مبادرات رائعة يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأردف جيروم ريفير، رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي: ندرك أهمية مياه النيل لمصر ودورها في التنمية المستدامة.، مختتما «تابعنا الافتتاح المبهر الذي أقامته مصر قبل أيام لأحد المنشآت الأثرية».

وأوضح إن هناك الكثير من الشعوب تحتاج لـ الصحة و الطعام و التعليم، مؤكدًا أنه فخور بـ فرنسا لـ اهتمامها بالتعليم.

