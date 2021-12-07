جورون: أطالب مواطني بلادى بزيارة مصر وننحني أمام الحضارة .. فيديو

وجهت فيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا، رسالة لـ مواطنى بلادها فرنسا بعد أول زيارة وقالت :" أقول لمواطني بلدي وكل أوروبا تعالوا لمصر لتروا الحقائق الرائعة وتمحوا الصورة السلبية التي تعرفوها، ولا تستمعون لأشخاص يجلسون خلف مكاتبهم الفاخرة، وعلى صانع القرار ألا يأخذ معلوماته من تقارير مغلوطة تعج بالشائعات.



وأضافت عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا، خلال حوارها ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنها أجرت زيارة للمتحف المصري الكبير، حيث إنه مكان شاسع وممتع ويمزج بين الحديث والقديم.



وتابعت ، ننحني أمام حضارة مصر الرائعة، مشيرة إلى أنها شاهدت المومياوات وكل ما يعبر عن تاريخ مصر وحضارتها.



وأشارت فيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا، إلى أن متحف مصر الكبير يذكر الجميع بجذور البشرية، مشيرة إلى أن الشعب المصري يحترم حقوق الإنسان وفكر ورأي الآخر.



