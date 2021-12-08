جيروم ريفير عن حكم الإعدام: العنف المفرط لابد أن يقابله عقوبة |فيديو

قال جيروم ريفير، رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، إن قضية عقوبة الإعدام تثار دائمًا، مؤكدًا أنه كبرلماني فرنسي كان ضد إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي في فرنسا؛ لأن العنف المفرط لابد أن يقابله عقوبة.



وأضاف رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن، ضمن أعضاء وفد البرلمان الأوروبي الذي ضم تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وفيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا، أنه «كيف نطالب بعض الأمم بإلغاء هذه العقوبة وهو يجدون من يرتكبون أفعالا تحتاج لعقوبة».



وتابع أن هذا قرار هذا التشريع في يد المصريين «هو قرار للشعب المصري»، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يعيشون بطرق مختلفة «نحن لا نعيش بنفس الطريقة؛ والحرية تتوقف عن حدود الآخرين».



وأكد أن فرنسا تتمنى أن يعيش الجميع في حرية وتناغم وظروف تعليم جيدة؛ موضحًا أنه عندما يصل المواطنون لهذه النقاط «نقول إن الإرهاب انتهى»، مقدمًا الشكر لمصر التي لم تستخدم المهاجرين كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي «وهو ما رأيناه من تركيا».



