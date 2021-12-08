تيري مارياني: تناقشت من النائب محمد أبو العينين عن أزمات كثيرة |فيديو

قال تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إنه تناقش مع النائب محمد أبو العينين بشأن قضايا كثيرة بمصر، وقام بكشف حقائق كثيرة.

ولفت إلى أنه شاهد مع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الحقائق التى تتم فى مصر، والمشكلات التى تواجه الزراعة بسبب المياه.

وتحدث عن قضية سد النهضة وقال إن سياسة إثيوبيا بشأن السد مقلقة للغاية، موضحًا أن رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد حصل على جائزة نوبل، واليوم بلاده غارقة فى حرب أهلية.



وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى: أين السياسة المرتبطة بالاتزان والعلاقات الجيدة بالدول".



وقال: "النيل هبة من الله ومنطقة حيوية للربط بين الدول".



وأوضح أن مصر تقوم ببناء مساكن مميزة، وتعمل من أجل توفير الحياة، وطالب من أوروبا أن تتحدث مع إثيوبيا وعليها ألا تبنى مستقبلها على حساب دول أخرى، ويجب أن يدار هذا الملف بعناية.



وتابع: "إثيوبيا لها الحق فى التنمية ولكن ليس على حساب دول أخرى".