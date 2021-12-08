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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البرلمان الأوروبي: مصر هي الفنار الذي يضيء الطريق للكثير من الدول

تيري مارياني
تيري مارياني

قال تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إنه عندما يعود إلى بلده؛ سيشرح لكل البرلمان الأوروبي، ما شاهده في مصر: نحن سنقول إن مصر دولة تنطلق بعد فترة من حكم الإخوان والكثير من المشكلات.


وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيقول الحقيقة عن مصر، وأكد أنه يحق لكل دولة اختيار من يحكمها دون التدخل من أحد.


وتابع أن مصر تنال احترام المجتمع الدولي، ولديها رئيس رائع، ينال الاحترام من الجميع، ومصر هي الفنار الذي يضيء الطريق للكثير من الدول، وستصبح قوى كبرى مستقرة، شريكا قويا لـ أوروبا، وتحديدًا فرنسا. 


وأكد أنه يطالب الجميع بمشاهدة مصر، فالجميع يعيش فيها بشكل متحد دون تفرقة.


وأضاف تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أنه يعتقد أن نصف الشعب المصري له حقوق مثل نصف الشعب الآخر، موضحا أن السيدات بات لهن قرار، والإخوان كانوا يريدون حرمان مصر من الأمن والسلام.
 

البرلمان الأوروبي حكم الإخوان أحمد موسى صدى البلد اوروبا

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