عضو بالبرلمان الأوروبي يشيد بإلغاء قانون الطوارئ في مصر |فيديو

قال جيروم ريفير، رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، إن ملف حقوق الإنسان يمثل مدخلاً للتدخل في الشئون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أنها نوع من الاستعمار الجديد.



وأضاف ، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اتفاقًا منذ 100 عام بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قضية نهر النيل، متسائلاً: «لماذا يتم إلغاؤها الآن؟».



وأوضح أن إثيوبيا متورطة في صراع داخلي، وتبحث عن آخر خارجي مع مصر، مشيرًا إلى أن القادة المصريين لم يكونوا متعنتين في هذا الملف، لافتًا إلى أنه تفقد الوحدات السكنية التي منحتها الدولة لساكني العشوائيات، متابعًا أنه تأكد أن مصر أعطت مواطنيها هذه الوحدات بشكل نهائي (تمليك).



وفيما يخص إلغاء مصر قانون الطوارئ، أكد أن مصر تعيش في حالة طبيعية «تحياتي لإلغاء حالة الطوارئ».



ولفت إلى أنه كبرلماني أوروبي، سيعمل على تكوين مجموعات عمل لنقل جميع الحقائق لما يحدث حاليًا في مصر «ونقول ما سمعناه من الشعب المصري والبرلمانيين المصريين؛ إن مصر في مرحلة بناء وإعادة بناء أيضًا».



