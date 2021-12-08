البرلمان الأوروبي: السيسي حريص على بناء دور العبادة للمصريين| فيديو

كشف تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، كواليس لقائه بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس، قائلا «كنت مندهشا بكم الوعي والحكمة التي يتحدثون بها، وحكوا لنا مدى المعاناة أثناء حكم الاخوان الذين لا يعرفون الدين، ومحاولتهم للحفاظ على الهوية».



وقال «تيري مارياني» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» : تحدثنا عن دعم الرئيس السيسي في بناء دور العبادة، وفي السابق كان الاقباط يجدون صعوبة في بناء الكنائٍس، والآن مصر بها حرية كبيرة في العقيدة، وفكرة الدين الأوحد لا يتحدث عنه أحد».



وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن مصر مثال رائع للتعايش السلمي ونموذج جيد في المنطقة، مشيدا بالنظام التعليمي في مصر، وذكاء الحكومة في اختيار التعليم وحماية الأشخاص الذين عانوا من الإرهاب، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على بناء دور العبادة للمصريين.

مصر تنطلق للأمام والرئيس السيسي رائع

قال تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إنه عندما يعود لـ البرلمان الأوروبي سوف يتحدث بالحقيقة ولن يدعي شيئا عن مصر.

وأضاف تيري مارياني: "شاهدنا دولة تنطلق للأمام بعد فترة من حكم الإخوان والكثير من المشاكل"، متابعا : "أي دولة يجب أن تسير على الطريق الصحيح وهذا ما يحدث في مصر التي تنال احترام المجتمع الدولي".

واستطرد تيري مارياني: "مصر لديها رئيس رائع وجدير بالاحترام من الجميع، ولديها أعمال ومشروعات قومية رائعة وسوف تصبح قوة كبيرة وشريك قوي ورائع لأوروبا".