وزير الرياضة يهنئ هنا جودة لحصولها على ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة بالبرتغال

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، هنا جودة لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة بعد فوزها الكاسح على بطلة ألمانيا 4-1، برفقة اليابانية مايوا هاريموتو وحصولها على ذهبية منافسات الزوجى المختلط تحت 15 عاماً فى بطولة العالم التى تستضيفها البرتغال حالياً .

وتخوض هنا جودة اليوم منافسات نصف نهائى بطولة العالم للفردى أمام نظيرتها الهندية سوهانا ساينى.

ويشارك كل من هنا جودة وهند فتحي وياسين وائل لاعبو منتخب تنس الطاولة فى منافسات الفردى ببطولة العالم المقامة بالبرتغال وتختتم اليوم فى منافسات تحت 15 عاماً.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة هنا جودة و هند فتحي وآلاء يحيى وفريدة عبد الناصر وياسين وائل يرافقهم عماد مصيلحى المدير الفني ورئيس البعثة تامر وفقى عضو مجلس إدارة الاتحاد.