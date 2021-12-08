لا داعي للقلق.. الرئيس اللبناني يؤكد: الانتخابات النيابية في موعدها

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، الربيع القادم.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، شدد الرئيس اللبناني على أنه لا داعي للقلق او الاخذ بالشائعات، محذرا من أن أي محاولة للتدخل فيها ستواجه بقوة.

وأشار عون، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا، إلى أن لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1701 والاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.

ومن جانبها، أطلعت فرونيسكا رئيس الجمهورية على المداولات التي تمت مؤخراً في مجلس الأمن حول القرار 1701 والتحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان خلال الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب اللبناني على تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس المقبل بعدما صدقت الجلسة التشريعية في مجلس النواب علي تاريخ اجراء الانتخابات النيابية في الموعد ذاته.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة النيابية: سنقوم بكل جهدنا للعمل على اجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب حيث ستكون شفافة وسليمة.

