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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض أسعار اللحوم

الكيلو بـ 120 جنيها.. سر انخفاض أسعار اللحوم خلال فترة عيد الميلاد

اللحوم
اللحوم

كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين عن سبب انخفاض أسعار اللحوم الحية في الأسواق وتراجع أسعارها عن الأيام القليلة الماضية، لافتا إلي أن الأقباط الأرثوذكس امتنعوا عن تناول اللحوم والألبان حيث بدأوا صوم الميلاد من يوم 25 من شهر نوفمبر الماضي وحتي7 من شهر يناير المقبل وخلال هذا الصوم يمتنعوا عن تناول اللحوم والألبان.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له أن أسعار اللحوم الحية انخفضت 2 جنيه في الكيلو عن الأيام القليلة الماضية وسجلت أسعار اللحوم الحية الحمراء للجاموس القائم بين 48 إلي 53جنيه للكيلو والبقري بين 58 إلي 60 جنيه للكيلو والماعز والضان بين 60 إلي68 جنيه للكيلو ، وانخفضت أسعار معظم رؤوس الماشيه الحيه بين500 إلي1000جنيه لكل رأس ، فيما تراجعت مبيعات اللحوم عند كافة الجزارين مع استقرار نسبي لأسعار اللحوم المذبوحة  بين120 إلي160 جنيه للكيلو.

وأشار أبوصدام إلي أن الثروة الحيوانية في مصر شهدت طفرة كبيرة في الأونة الأخيرة مما ساهم في استقرار أسعار اللحوم الحمراء حيث ضخت الحكومة منذ عام 2017 ما يقاربـ 6 مليار جنيه لتربية وتسمين نحو 400 ألف راس ماشيه كقروض ميسرة بفائدة بسيطة وعلي أقساط مريحة تحت اسم المشروع القومي لإحياء تربية البتلو، واهتمت الحكومة مؤخرا اهتمام كبير بتوفير الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية.

نقيب الفلاحين الفلاحين انخفاض اسعار اللحوم اللحوم اللحوم الحية

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