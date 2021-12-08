عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم سوء الأحوال الجوية.. ميناء غرب بورسعيد يواصل استقبال السفن

ميناء قناة السويس
ميناء قناة السويس

أعلنت المنطقة الإقتصادية لـ قناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد يعمل بشكل طبيعى ويواصل إستقبال السفن المتردده عليه، رغم سوء الأحوال الجوية ، فقد سجل دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM VOLGAL التى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 300 متر والغاطس 14.3 متر وذلك لتفريغ وشحن 1066 حاوية، كما تسير عمليات التداول والشحن والتفريغ بشكل منتظم وبمعدلاتها الطبيعية على الأرصفة.

إغلاق مينائي السخنة والأدبية لسوء الأحوال الجوية.. و77 سفينة حركة الملاحة نوفمبر الماضي

سامحيني .. سفاح الإسماعيلية يقبل قدم أمه داخل المحكمة |شاهد

كما تسببت حالة سوء الأحوال الجوية فى إغلاق ميناء شرق بورسعيد مؤقتا حيث بلغت سرعة الرياح  35 عقدة وارتفاع أمواج البحر لأكثر من 4 أمتار حيث يتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن ومن المتوقع دخول 3 سفن إلى الميناء فور تحسن حالة الطقس.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

حالة الطقس قناة السويس الاحوال الجوية سوء الأحوال الجوية الشحن والتفريغ اغلاق ميناء الميناء

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينفي تكليف تلاميذ رابعة إبتدائي بعمل مشروع بحثي عن الخفافيش

رئيس أباتشى: مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم

يرد على الشائعات.. رسائل مهمة من طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

مصر للطيران: انتظام رحلات الشركة بجميع المطارات المصرية دون تأثر بالطقس السيئ

عن كأس السوبر.. الأهلي يحمل الجهاز الطبي للمنتخب مسئولية غياب أيمن أشرف

هدية «النقل».. طرق تخدم السياحة بتكلفة 50 مليار جنيه وضوابط تجذب أكبر يخوت العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة ترابية تضرب محافظات الجمهورية بقوة ..تحذير عاجل لأهالي القاهرة والجيزة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

هي طلبت معايا كدة.. الاعترافات الكاملة للمتهم في واقعة ساطور الإسماعيلية

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

الاتحاد الجزائري يقدم احتجاجا للجنة المنظمة لكأس العرب عقب التعادل أمام المنتخب أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

عواصف وأمطار.. الأرصاد تحذر من استمرار الطقس السيئ

زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

هربت لأسباب خاصة.. تحقيقات النيابة العامة تكشف حقيقة اختطاف فتاة سمالوط "فيديو"

ارتفاع الأمواج 5 أمتار.. رياح بسرعة70 كم في الساعة تضرب الإسكندرية.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ