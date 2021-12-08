رغم سوء الأحوال الجوية.. ميناء غرب بورسعيد يواصل استقبال السفن

أعلنت المنطقة الإقتصادية لـ قناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد يعمل بشكل طبيعى ويواصل إستقبال السفن المتردده عليه، رغم سوء الأحوال الجوية ، فقد سجل دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM VOLGAL التى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 300 متر والغاطس 14.3 متر وذلك لتفريغ وشحن 1066 حاوية، كما تسير عمليات التداول والشحن والتفريغ بشكل منتظم وبمعدلاتها الطبيعية على الأرصفة.

كما تسببت حالة سوء الأحوال الجوية فى إغلاق ميناء شرق بورسعيد مؤقتا حيث بلغت سرعة الرياح 35 عقدة وارتفاع أمواج البحر لأكثر من 4 أمتار حيث يتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن ومن المتوقع دخول 3 سفن إلى الميناء فور تحسن حالة الطقس.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.