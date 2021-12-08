عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

٢٠٠ مليون دولار حجم تحسين خدمة شبكات المحمول

الاتصالات: 2 مليار دولار لزيادة سرعة الإنترنت 7 أضعاف

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أواخر ٢٠١٩ تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالانترنت الثابت.

 

وأضاف عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج"مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة Etc، مساء اليوم الأربعاء، أن ٢ مليون دولار حجم مضاعفة سرعة الإنترنت بمصر ٧ أضعاف. 


وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"تم ضخ استثمارات قدرها 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث  إلي 44.1 ميجابت/ث فى منتصف عام 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019".


وأوضح  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: جاري رفع كفاءة شبكة الإنترنت، وزيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل جاهدة على رفع خدمة المحمول والانترنت بسبب الإقبال الكبير على الخدمة.

وأضاف  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وافقت على  مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200 برج هذا العام بقيمة تقدر بمليار و٢٠٠ مليون دولار.

 

وتابع  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يحق للمواطن الانتقال من شبكة لشبكة أخرى بنفس الرقم، دون موافقة الشركة الذي يريد تركها.
 

عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات سرعة الإنترنت شبكة الإنترنت

موضوعات متعلقة

متطلبات سوق العمل.. وزير الاتصالات: إقبال كبير من الشباب على جامعة مصر المعلوماتية

ترشيحاتنا

إغلاق المدارس .. قيود صارمة من الدنمارك لمواجهة متحور أوميكرون

تنبيه عاجل من التعليم بشأن كتابة استمارات امتحانات الإعدادية

بشرى سارة للمصريين.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والأردن بكأس العرب

أكثر من مليون أوقية.. منجم السكري يسجل أكبر نمو لاحتياطي الذهب في 10 سنوات

حكم الهبة للبنات.. 3 أمور تجعل تصرفك مقبولا وإن فسدت نيتك

أخبار الزمالك | مرتضى منصور يجري مسحة طبية عقب تأجيل الاجتماع.. وخوض التدريبات في صالة الجمانيزيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الجوية

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

سيارة طائشة تحطم عددا من التكاتك وتصطدم بالوحدة الصحية في الفيوم

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

فيروس جديد قاتل ومجاعة عالمية.. كيف تنبأت العرافة العمياء بعام 2022 قبل وفاتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

متخرجوش من بيوتكم.. الإسكندرية تتعرض لظواهر جوية جديدة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ