الاتصالات: 2 مليار دولار لزيادة سرعة الإنترنت 7 أضعاف

٢٠٠ مليون دولار حجم تحسين خدمة شبكات المحمول

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أواخر ٢٠١٩ تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالانترنت الثابت.

وأضاف عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج"مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة Etc، مساء اليوم الأربعاء، أن ٢ مليون دولار حجم مضاعفة سرعة الإنترنت بمصر ٧ أضعاف.



وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"تم ضخ استثمارات قدرها 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث إلي 44.1 ميجابت/ث فى منتصف عام 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019".



وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: جاري رفع كفاءة شبكة الإنترنت، وزيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية.



وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل جاهدة على رفع خدمة المحمول والانترنت بسبب الإقبال الكبير على الخدمة.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وافقت على مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200 برج هذا العام بقيمة تقدر بمليار و٢٠٠ مليون دولار.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يحق للمواطن الانتقال من شبكة لشبكة أخرى بنفس الرقم، دون موافقة الشركة الذي يريد تركها.

