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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متجوز 4 وعايشين في بيت واحد.. رد حاسم من نقيب المأذونين |فيديو

إسلام عامر نقيب المأذونين
إسلام عامر نقيب المأذونين

فجر متصل يدعى إسلام، مفاجأة من العيار الثقيل، عند إجرائه مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة، الذي يعرض على شاشة ETC من تقديم الإعلامية إنجي أنور.


وقال إسلام خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، إنه متزوج من أربع سيدات، ويعيشون في بيت واحد بمحافظة مطروح".


وترد الإعلامية إنجي أنور، أنت محتاج حلقتين لكى نتحدث عن إقناعك لزوجاتك لكي يعيشون معك في مكان واحد، ساخرة عملتها ازاي دي يااسلام".


ومن جانبه طالب الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن يكون فرق العمر الرجل أكبر من المرأة عند الزواج بما لا يقل من 5 لـ 12 عاما حتى يكون هناك توافق بين الرجل والفتاة.

وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يعرض على قناة Etc، اليوم الأربعاء،  بعودة التقاليد والعادات في الزواج كمان كان يحدث بالماضي، موضحاً أن الشعب المصري شعب جميل.

وشدد نقيب المأذونين، على أنه لا يميل لزواج الفتاة من رجل أصغر منها في العمر.

نقيب المأذونين انجي انور عودة التقاليد مصر جديدة مداخلة هاتفية

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