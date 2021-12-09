شاهد.. غيوم وأمطار بدمياط وتوقف رحلات الصيد

سادت حالة من الطقس الغائم على محافظة دمياط وتحديدا على مدن رأس البر ودمياط الجديدة، مع نشاط سرعة الرياح وهبوب رياح باردة علاوة على ارتفاع نسبى لموج البحر.
وتساقط الأمطار في بعض المناطق خاصة بقري المحافظة على مدار اليوم.
ومن جانبها أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج أنه تم منع المراكب من الخروج لرحلات الصيد لحين تحسن الأحوال الجوية خوفا من تقلبات الطقس وتعرض المراكب للطرق وتعرض أرواح الصيادين للخطر.
ومن جانبها، تابعت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، تمركزات سيارات الشفط مياه الأمطار فى أنحاء مدن وقرى المحافظة بالتزامن مع نوة القاسم، مؤكدة على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط وأيضا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغيرات المناخية المتقلبة.
كما تم التنسيق بين الوحدات المحلية بمراكز المحافظة وإدارة الأزمات بالمحافظة .
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