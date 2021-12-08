رئيس الشهر العقاري: 22 خدمة متوفرة على بوابة مصر الرقمية ..فيديو

قدم الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشكر إلى القيادة السياسية لاهتمامها بمشروع التحول الرقمي؛ لرفع من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

وأضاف “ياقوت”، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن خطة وزارة العدل لم تقتصر على إنشاء مقرات، بل تمت زيادة فروع التوثيق بكافة المحافظات، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات بين وزارة العدل والتخطيط والاتصالات، للتيسير على المواطنين.

وأشار إلى 561 مكتبا للتوثيق وهناك زيادة في عددها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أنه تمت ميكنة أغلبية الفروع وعددها 325 فرعا تتعامل بالشباك الواحد.

وأكد أن بوابة “مصر الرقمية” بها العديد من الخدمات للتيسير على المواطنين، منوها بأنها تحتوي على 22 خدمة من خدمات الشهر العقاري.