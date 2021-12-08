بالمودة والرحمة نحافظ على أسرتنا.. ندوة توعوية في الغربية

نظمت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة الغربية مساء اليوم ندوة توعوية وتثقيفية بعنوان "بالمودة والرحمة نحافظ على أسرتنا" في إطار الحرص علي مواصلة المشاركة المجتمعية وتوطيد العلاقات الأسرية ونشر مبادئ التفاهم والمودة كالشعار لكل الأسر المصرية .

كما تناولت الندوة كلمات لفيف من أعضاء البرلمان وخبراء علم النفس والاجتماع وإدارة الموارد البشرية والجودة والتنمية البشرية.

وجاء ذلك بحضور كل من النائبة البرلمانية دعاء عريبي وأمين حزب المؤتمر بالغربية والنائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ ولفيف من قيادات وكوادر الحزب ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية بمقر الحزب بطنطا .

في ذات السياق أكدت البرلمانية دعاء عريبي خلال كلمتها أنه تواصل جهودها لخدمة الوطن والسعي وراء دعم الكيان المصري في مقدمتها الحفاظ علي هوية الأسرة المصرية كونها نواة حقيقية للبناء المجتمع المصري .

وأضافت "عريبي"، نرحب بالحاضرين من كافة فئات المجتمع مؤكدة أن الآراء المثمرة والبناءة التي شاركت وضع الأسس والأليات التي ترسخ مفاهيم ومعايير نبض الشارع المصري ستكون شريكة في بناء مستقبل أفضل لكل طوائف وفئات الوطن خلال الفترة المقبلة .



في المقابل أشارت النائبة ايريني ثابت عضو مجلس الشيوخ إلي دور وخطورة السوشيال ميديا وتسببها في حالات الطلاق المبكر والمنتشر حاليا في المجتمع .

كما دعت "ثابت" إلي ضرورة الالتفات وراء بناء عضد الأسرة المصرية وحمل هموم أبناءها وحث قوامها علي العمل والمثابرة للمشاركة في بناء الوطن بشكل متكامل .

كما أضاف الدكتور مصطفى محمد عبد المنعم المدرس المساعد بمعهد الحاسبات والمعلومات أن أسباب الخلاف بين الازواج والمحاذير التي يجب البعد عنها لاستقرار الزواج .

كما انتقلت ناصية الحوار الي الدكتور شادي غانم امين الإعلام بحزب المؤتمر بالمحافظة ومحاضر الجودة والتنمية البشرية والذي تناول في كلمته إلي الإشارة حول القواعد والأسس العملية التي يجب ان يقام عليها الزواج من أجل أسرة قوية ومتماسكة .

وكشف الدكتور أحمد سلام خبير علم النفس والاجتماع عن الطلاق المعلن والطلاب الصامت وانعزال الازواج عن بعضهم وكافة الأخطار التي تهدد مستقبل الأسرة المصرية وأفرادها .

الجدير بالذكر أن الندوة لاقت استحسان جميع الحاضرين من فئات المجتمع المدني والشخصيات العامة والذين أيدوا دعمهم الكامل لكافة أفراد الأسرة المصرية النموذجية .

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