برشلونة يتأخر أمام بايرن ميونخ بثنائية.. وبنفيكا يتقدم على دينامو كييف

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره برشلونة الإسباني بهدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر فريق بايرن ميونخ على أحداث الشوط الأول، واستطاع تسجيل هدف التقدم عن طريق توماس مولر في الدقيقة 34 بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله ليفاندوفسكي.

وسجل ليروي ساني ثاني أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 43 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل شتيجن في التصدي لها

وتعرض جوردي ألبا لاعب برشلونة للإصابة في الدقيقة 26، ليتم استبداله بزميله مانجويزا في الدقيقة 31.

وفي نفس المجموعة، تقدم بنفيكا البرتغالي على دينامو كييف بهدفين دون مقابل، ليقترب من التأهل لدور الـ 16، ويقُرب برشلونة من توديع المسابقة والتأهل للدوري الأوروبي.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - نيكلاس زوله - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: كريستيان توليسو - جمال موسيالا - توماس مولر

خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كل من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أرواخو - إريك جارسيا

خط الوسط: سيرجنيو ديست - سيرجيو بوسيكيتس - فرينكي دي يونج - جافي - جوردي ألبا

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ممفيس ديباي

ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، وبفارق نقطتين عن بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الثالث قبل بداية المباراة.

ويحتاج برشلونة لتعثر بنفيكا سواء بالتعادل أو الهزيمة، أو الانتصار على بايرن ميونخ، للتأهل لدور الـ 16.