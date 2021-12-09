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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضحايا الطقس السيء.. مصرع سائق توكتوك سقطت عليه شجرة ضخمة في الغربية.. وإصابة بائع إثر سقوط برميل خرساني عليه ‏في منية النصر

سقوط شجرة
سقوط شجرة

-مصرع شاب بسبب سوء الأحوال الجوية بالغربية

-وفاة سيدة إثر سقوط شجرة عليها في الإسماعيلية

-سقوط برميل خرساني علي بائع متجول ‏في منية النصر

-مصرع سيدة سقطت من أعلى سطح منزلها بدكرنس بسبب شدة الرياح

 

سادت حالة من الطقس السيء أمس الأربعاء، كافة أرجاء محافظات الجمهورية، ورياح شديدة محملة بالأتربة، مما نتج عنها حالات وفاة، وسقوط بعض الأشجار في الشوارع الرئيسية التي أدت لتعطل الحركة المرورية.

حيث شهد مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، واقعة وفاة شاب يستقل توك توك يدعى “محمد جمال“ إثر سقوط شجرة ضخمة على المركبة حال سيره، بطريق "طنطا_ السنطة" وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية في سقوط شجرة ضخمة بساحة الانتظار بمستشفى المحلة العام دون وقوع إصابات أو ضحايا بسبب شدة الرياح المحملة بالأتربة.

بينما شهدت محافظة الإسماعيلية وفاة سيدة لتكون أولى ضحايا الطقس السيء في محافظة الإسماعيلية، إثر سقوط شجرة على رأسها، وهي تعد ثاني الضحايا على مستوى الجمهورية.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، تلقت إخطارا يفيد بسقوط شجرة على شخصين بالكيلو ١٧ مدخل عزبة السمان طريق بورسعيد، وهو ما أسفر عن وفاة سيدة تدعى سالمة إبراهيم سليمان، مقيمة بالكيلو١٧، وعمرها ٦٢ سنة.

كما شهدت الحركة المرورية على طريق القنايات- الزقازيق، تكدسا بعض الشيء ولفترة محدودة، وذلك قبل أن يتم إعادة تسيير الحركة، وجاء ذلك بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح سقوط عمود إنارة على شجرة في الطريق. 

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع حالة التأهب بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التغيرات الجوية السيئة مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة بغرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وشدة الرياح المحملة بالأتربة مع إحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

بينما شهد شارع طه الحكيم بمدينة طنطا في محافظة الغربية، سقوط شجرة ضخمة ما ادي الي غلق الشارع دون وقوع إصابات أو خسائر وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة.

كما أصيب بائع خضروات متجول في محافظة الدقهلية، بإصابات خطيرة بعدما سقط عليه ‏برميل به خرسانة من سطح أحد المنازل اثناء تواجده ببندر منيه النصر، نتيجة لسوء الأحوال ‏الجوية وحالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد، وجري تحويل المصاب غلي مستشفى المنصورة ‏الدولي للعلاج وذلك لخطورة حالته الصحية.

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة مستشفى منية النصر المركزي، بوصول ‏‏ حمودة يوسف السيد حسن،57 عامًا،بائع خضروات متجول ومقيم ميت محمود مركز ‏المنصورة، مصابا بكسر في الجمجمة وجرح متهتك وفقدان بعظام الجمجمة تم تحويله مستشفى ‏المنصورة الدولي ‏لاستكمال العلاج هناك لخطورة حالته.

ولقيت سيدة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية مصرعها إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة وتم نقلها إلى ‏مستشفى دكرنس تحت ‏تصرف النيابة العامة.‏

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ من إدارة مستشفى دكرنس العام، بوصول مديحة عبد‏الكريم عبداللطيف، 60 عاما، ربة منزل ومقيمة بمدينة دكرنس، جثة هامدة، بادعاء سقوط من علو وتم وضعها في ثلاجة ‏حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.‏

وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال اسرتها أكدوا أنها سقطت من أعلى سطح ‏منزلهم نتيجة شدة الرياح وحالة الطقس السيئ، وحاولوا إنقاذها ونقلها إلى المستشفى إلا أن ‏الأطباء في استقبال المستشفى أكدوا وفاتها.‏

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

سوء الأحوال الجوية سقوط شجرة برميل خرساني منية النصر محافظة الغربية سقوط شجرة ضخمة طريق طنطا السنطة مستشفى طنطا الجامعي

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