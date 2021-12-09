السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة صنعاء الأخيرة

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في بيان عاجل له منذ قليل، إنه دمر مخازن سرية للصواريخ والمسيرات تابعة لمليشيات الحوثي بمنطقة جبلية في محيط صنعاء.

وأضاف التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "تم تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث، كما دمرنا مخازن للطائرات المسيّرة بأحد المواقع بمديرية الثورة في صنعاء".

وتابع البيان: "العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وتأتي استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين".

واستطرد قائلاً: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

والأربعاء أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين بدون طيار بالأجواء اليمنية.

وتمكن التحالف صباح أمس من تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ في جبهة مأرب.

وتأتي العملية بعد تأكيد التحالف أن المليشيات الحوثية تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين.

وعلى مدار الأيام الماضية، تمكن التحالف من توجيه ضربات مؤلمة للحوثيين أوقعت خسائر جمة بين صفوفهم.

وكثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل المليشيات.