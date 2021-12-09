سرقة قد تتسبب في كارثة بالعراق.. استنفار أمني لإيجاد 100 قنبلة عنقودية

أعلنت السلطات في العراق، عن سرقة حاوية مُخزن في داخلها أكثر من 100 قنبلة عنقودية مُعدة للتفجير، في واقعة أثارت قلقاً واسعا جنوبي البلاد.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أقدم باعة متجولون على سرقة حاوية بها أكثر من 100 قنبلة عنقودية مُعدة للتفجير بهدف إتلافها ظنًا منهم أنها خالية.

وقال قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر، إن "الجهات المعنية بين وقت وآخر تقوم بتجميع المخلفات الحربية لغرض تهيئتها وتفجيرها فيما بعد، وأثناء ذلك كانت هناك نحو 10 حاويات فارغة، باستثناء واحدة منها كانت تحتوي على أكثر من 100 قنبلة عنقودية".

وأضاف أن "بعض الباعة المتجولين سرقوا الحاوية التي في داخلها القنابل العنقودية التي كان من المقرر أن يتم تفجيرها في صحراء الرميلة الجنوبية إذ ظنوا بأن تلك الحاويات خالية، حيث نقلوها إلى جهة غير معلومة".

وأكد أن "هؤلاء الباعة يجوبون المعامل والصحاري للحصول على الحديد وبيعه على معامل السكراب، دون أن يدركوا خطورة هذا الأمر".

من جانبه، أكد مصدر أمني أن “الشرطة المحلية في المحافظة تلقت نداءً بضرورة الاستنفار خلال الساعات المقبلة، تحسبًا من حدوث كارثة ووضع تلك القنابل في وضع غير آمن”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "المدن المحيطة بموقع الحادثة، شهدت انتشارا مكثفا وتفتيشا دقيقا للسيارات والعجلات، بحثًا عن الباعة المتجولين، فضلاً عن إطلاق نداءات عبر وسائل الإعلام المحلية، والقنوات التواصلية، سعياً للوصول إليهم".