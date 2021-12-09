عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرياضة بعيدة عن السياسة.. فرنسا ترفض مقاطعة أولمبياد بكين

علم فرنسا
علم فرنسا

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عدم مقاطعتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين لعام 2022.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال وزير التعليم الفرنسى جان ميشيل بلانكير، اليوم الخميس، في تصريحات لقناة “BFM”: "بالنسبة للمقاطعة الدبلوماسية، فرنسا لن تفعل ذلك.. الرياضة عالم في حد ذاته ، يجب حمايته من التدخل السياسي، وإلا يمكن أن ينتهي بنا الأمر بقتل المنافسة". 

ستدفع الثمن.. تحذير شديد من الصين للدول المقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا

رئيس وزراء كندا يعلن مقاطعة أولمبياد بكين الشتوية دبلوماسيا

وأضاف أنه من الضروري إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، لكن ستحضر وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيو أولمبياد بكين. 

وكانت أمريكا الدولة الأولى التي أعلنت المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين 2022، الاثنين الماضي.

وانضمت لها بعد ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا، معلنين مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.

ودانت الصين، اليوم الخميس، قرار الدول بإعلان مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين لعام 2022، محذرة من أنها "ستدفع الثمن".

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبن، اليوم الخميس للصحفيين، إن هذه الدول "أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا"، التي سترسل رياضيين الى الألعاب الأولمبية لكن ليس مسؤولين رسميين، "ستدفع ثمن" قرارها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قال إن بلاده ستقوم بمقاطعة دبلوماسية "فعالة" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، "فلا يوجد وزراء أو مسئولون من المملكة المتحدة من المتوقع حضورهم".

فيما أكد رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، وقت سابق، أن مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي ستستضيفها بكين، ستقتصر على اللاعبين ولن تشمل أي تمثيل رسمي.

وأوضح موريسون أن "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتة أننا لن نرسل مسئولين أستراليين إلى هذه الألعاب" التي ستستضيفها العاصمة الصينية في فبراير المقبل.

ولفت إلى أن قرار المقاطعة الدبلوماسية اتخذ في خضم "الخلاف" بين كانبيرا وبكين حول عدد من الملفات، بما في ذلك القوانين الأسترالية لمكافحة التدخل الأجنبي وقرار الحكومة الأسترالية شراء غواصات تعمل بالدفع النووي.

فرنسا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين أولمبياد بكين

ترشيحاتنا

بسبب الطقس السيئ.. سقوط عامود إنارة على كورنيش الإسكندرية

فصل رأسه عن جسده.. إحالة أوراق دبور "سفاح الإسماعيلية" إلى فضيلة المفتي

الوزراء: لاصحة لفرض رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات الإلكترونية

أكثر من كل المواد.. توضيح عاجل بشأن عدد أسئلة امتحان عربي "رابعة ابتدائي"

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بمخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للأدوية والصحة الزامبية لـ"الاعتراف المتبادل"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

براءة أم إعدام؟.. مشاهد مثيرة قبل النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

مزودة بكاميرات.. ضبط طائرة تجسس مهربة مع راكب في مطار القاهرة |صور

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

قناة مصرية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن

الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

فيديو جراف.. عاصفة من الطقس السيئ تضرب معظم محافظات مصر.. تفاصيل

أنا مش كده.. دوللي شاهين: ما بحبش السهر والفن ده شغلتي

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ