سجل 68 هدفا.. أبرز أرقام أياكس امستردام محليا وفي دورى أبطال أوروبا

فاز أياكس أمستردام الهولندي 4-2 على سبورتنج لشبونة البرتغالي في ختام دور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.

ورافق سبورتنج لشبونه البرتغالي نظيره اياكس امستردام الهولندي إلى ثمن النهائي فى دورى أبطال أوروبا رغم الخسارة.

وتصدر فريق أياكس امستردام الهولندي مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد ١٨ نقطة بعد تحقيق الانتصار فى كافة المباريات التى خاضها بدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.

الهولندي إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام احدث ثورة تدريبية فى صفوف الفريق محليا وقاريا وبات تحت قيادته الفنية أحد الفرق القوية.

صدى البلد يرصد ارقام فى مسيرة فريق اياكس امستردام الهولندي وأبرز عناصره:

فريق أياكس أمستردام يقدم في أداءا فنيا وتكتيكيا متميزا فى إطار الكرة الشاملة واللامركزية من خلال الأدوار الي يقوموا بها اللاعبين.

يتسم أداء عناصر اياكس امستردام الهولندي بالضغط العالي ويعتبر أحد أفضل الفرق الأوروبية خلال هذا الموسم 2021_2022 محليا وقارياتحت قيادة مدربه إريك تين هاغ.

قاد مدرب أياكس أمستردام الهولندي فريقه فى الموسم الحالي خلال 21 مباراة محليا وقاريا.

سجل فريق اياكس امستردام الهولندي خلال الموسم الحالي 68 هدفا فى الدورى المحلي ودورى ابطال اوروبا.

استقبلت شباك فريق أياكس امستردام الهولندي 7 أهداف الموسم الحالي.

تصدر فريق اياكس امستردام الهولندي مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد ١٨ نقطة بعد الفوز فى 6 مباريات.

سـجل فريق أياكس امستردام الهولندي فى دورى ابطال أوروبا 20 هـدفا واستقبلت شباكه 5 أهـداف.

أياكس امستردام متصدر الدوري الهولندي حتي الآن بعدما خاض 15 مباراة سجل خلالها 48 هدفا وإستقبلت شباكه هدفين فقط.

يضم فريق اياكس امستردام الهولندي بين صفوفه اللاعب هالر الدولي الإيفواري الذى يعتبر هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.

الايفواري هالر نجم فريق اياكس امستردام الهولندي ثاني هدافي الدوري الهولندي برصيد 9 أهداف.

يمتلك فريق أياكس امستردام الهولندي الأجنحة التى تصنع الفارق في الشكل الهجومي إضافة إلى التميز فى الاستحواذ والهجمة المرتدة.

كما يضم فريق اياكس امستردام الهولندي بين صفوفه الموهبة البرازيلية أنتوني سانتوس صاحب ال 21 عاما الذى ساهم ب 7 أهداف في 5 مباريات.

نجح البرازيلي انتوني سانتوس فى صناعة 12 فرصة سانحة للتسجيل ويتميز بكونه مراوغ متميز وصاحب قراءة جيدة من النواحي الهجومية إضافة إلى خلق المساحات.