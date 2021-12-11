مقارنة بين تويوتا بيلتا وMG 6 موديلات 2022| صور

يفضل العديد من الأشخاص السيارات السيدان صغيرة الحجم لسهولة قيادتها، وهي الفئة التى تشهد منافسة قوية بين شركتي تويوتا اليابانية و ام جي الصينية، من خلال سيارتين مزودتين بتجهيزات قوية ترضي أذواق محبي هذه الفئة، وهما بيلتا وMG 5 موديلات 2022.

القوة

تضم سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات مكون من 4 سرعات.

تستمد سيارة MG 5 موديل 2022 قوتها من محرك يتكون من 4 أسطوانات على شكل سعة 1.5 لتر، بقوة 118 حصان، مع عزم اقصي دوران له يبلغ 150 نيوتن/متر، حيث يستهلك 5.5 لتر من الوقود كل 100 كلم، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في 11.5 ثانية، بسرعة قصوى تصل إلى 180 كلم/ الساعة.

التجهيزات

دعمت سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي للأبواب، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وزجاج كهربائي، مع مثبت سرعة.

وتتمتع سيارة سيارة MG 5 موديل 2022 بشاشة لمس ملونة مقاس 10.1 بوصة، بالإضافة الي خاصية تشغيل الصوت وإدارة الاتصالات بأقل قدر من الضجة، و شاشة عرض الكاميرا بزاوية 360 درجة لسيارتك، مما سيساعدك في البحث عن أي مخاطر محتملة.

سائل الأمان

وتحتوي سيارة تويوتا على وسائد هوائية AIRBAGS للمقاعد الامامية، ونظام مكابح ABS و EBD، لتوزيع قوة الفرامل ومانع الانغلاق، مع خاصية مانع تشغلي المحرك لحماية السيارة من السرقة، مع مثبت سرعة، ومستشعرات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية.

تضم سيارة MG 5 موديل 2022 نظام ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) ونظام التحكم في الفرامل عند المنعطفات (CBC)، وتتميز بمجموعة كاملة من الوسائد الهوائية ونقاط تثبيت ISOFIX.

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2022:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 235000 جنيه.

الفئة الثانية SMART بسعر 275000 جنيه.

أسعار ام جي 5 موديل 2022:

الفئة الأولى STANDARD بسعر 241990 جنيه.

الفئة الثانية COMFORT بسعر 261990 جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY بسعر 281990 جنيه.