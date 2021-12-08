مصنع صديق للبيئة.. تويوتا تبني مصنع بطاريات في كارولينا الشمالية بـ1.3 مليار دولار

تخطو نحو الاكتفاء الذاتي

أعلنت تويوتا عن بنائها مصنعاً جديداً لتصنيع البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية في نورث كارولينا بتكلفة 1.3 مليار دولار، وهو أول مصنع للشركة في كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، يكون متخصصاً في بناء البطاريات.

وستبدأ تويوتا بأربعة خطوط إنتاج في المرحلة الأولى لإنتاج كمية كافية من بطاريات الليثيوم أيون تكفي 200 ألف سيارة كهربائية جديدة، وفي المرحلة التالية تتوسع لتضم 6 خطوط إنتاج أخرى تكفي لتلبية احتياجات 1,2 مليون سيارة كهربائية سنويًا، فيما أعلن المتحدث باسم تويوتا أن العلامة التجارية اليابانية تنوي أن يكون إنتاجها من السيارات الكهربائية بنسبة 70% بحلول عام 2030.

من المتوقع أن توفر المنشأة الصناعية الجديدة وظائف لـ 1750 عاملاً، مع متوسط راتب سنوي للعامل يبلغ حوالي 62 ألف دولار، ومن المتوقع ان يبدأ المصنع في العمل بكامل طاقته وأن يكون له موقع على الإنترنت بحلول 2025.

أعلن تيد أوجاوا ، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا موتورز بكارولينا الشمالية، في بيان صحفي أن: "مستقبل التنقل يكمن في الكهرباء، وموقع Greensboro-Randolph كبير الحجم هو المكان المثالي لتحويل التطلعات المستقبلية إلى حقيقة واقعة". سبب من أسباب اختيار تويوتا لهذا الموقع في ليبرتي بولاية نورث كارولينا هو "القوة العاملة المتميزة والمتنوعة" ، وتوافر الطاقة المتجددة ، وإمكانية الوصول بسهولة ويسر إلى 4 مطارات دولية واثنين من الموانئ البحرية المهمة مما يجعله موقعا استراتيجيا.

بناء تويوتا لمصنع خاص بها لتصنيع البطاريات في أمريكا الشمالية سيؤدي إلى توفير كبير وتبسيط عملية إنتاج سيارات تويوتا الكهربائية بشكل رائع وسلسل، وبالتالي سيقلل من الطاقة المهدرة في نقل المواد الخام من البلدان الأخرى.

كما أعلنت تويوتا أيضا أن المصنع سيعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وهو جزء من التزام الشركة بصفرية الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. ولكن حتى الآن لم تعلن تويوتا عن مصادر الطاقة المستخدمة في المصنع الجديد، لكنها تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصانعها الأخرى مما يجعلها من الشركات الرائدة في عالم الطاقة النظيفة.