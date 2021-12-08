مازدا 2 هايبرد 2022 .. أول سيارة هجينة بالكامل بالتعاون مع تويوتا

كشفت شركة مازدا عن سيارتها الجديدة 2 هايبرد وهي سيارة سوبر ميني هجينة تعتبر توأماً لسيارة تويوتا ياريس، وسيتم تسويقها جنبًا إلى جنب مع طراز سيارة مازدا 2 الحالية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين فقط، وسيبدأ عرضها للبيع داخل المملكة المتحدة اعتبارًا من شهر أبريل القادم.

تأتي سيارة مازدا 2 هايبرد موديل 2022 كأول سيارة إنتاج من شركة مازدا تأتي كجزء من شراكة سيارات كهربائية جديدة مه شركة تويوتا اليابانية، حيث سيتم تصنيعها وتوريدها من خلال تويوتا ولكن سيتم تسويقها حصريًا على أنها طراز مازدا جديد.

تعتبر سيارة مازدا 2 هايبرد موديل 2022 أول سيارة كهربائية هجينة بالكامل تنضم إلى أسطول سيارات مازدا، ستنضم الى جانب إصدارات الشركة الهجينة المعدلة مثل طرازات 2 و3 وCX-30 وCX-5، وستكون أساس وبداية لمجموعة من الطرازات الهجينة الكاملة التي تخطط الشركة لإنتاجها في عام 2023.

المواصفات الميكانيكية لسيارة مازدا 2 هايبرد موديل 2022

تعتمد سيارة مازدا 2 هايبرد موديل 2022 على احتراق داخلي ثلاثي الأسطوانات بقدة سحب طبيعية يعمل بالبنزين، بسعة 1500 سي سي، بالإضافة لمحرك كهربائي مرتبط بالعجلات الأمامية، ويصل مجموع قوتهما المولدة معاً الى 114 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 169 نيوتن/مت، ويتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مثل الموجود في تويوتا ياريس، ويبدأ التشغيل تلقائيًا حيث تعتمد على محرك شحن كهربائي إضافي يقوم بشحن المحرك والبطارية اعتماداً على محرك البنزين في وضع EV الكهربائي، و الذي يمكن قيادته مع إيقاف تشغيل المحرك لمسافات قصيرة بسرعات منخفضة.

تبلغ قدرة سيارة مازدا 2 هايبرد موديل 2022 على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.7 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى الى 109 ميل في الساعة، وتعتبر من أفضل السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود حيث يتراوح معدل استهلاكها بين 3.8 و 4.0 لتر لكل 100 كيلومتر.