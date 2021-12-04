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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا GR سبورت عضو جديد في عائلة سيارات ياريس

تويوتا GR سبورت
تويوتا GR سبورت عضو جديد في عائلة ياريس

كشفت تويوتا عن سيارة ياريس GR سبورت كعضو جديد سوف ينضم لعائلة سيارات ياريس GR الموجهة للسوق الأوربية، وتعتبر من السيارات الاقتصادية صغيرة الحجم حيث سيغلب عليها الطابع الرياضي بالإضافة لتوفيرها تجربة قيادة ممتعة وسلسة.

وستبدأ مبيعات سيارة تويوتا ياريس GR سبورت الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2022، وتختلف السيارة الجديدة أختلافاً كبيراً عن سيارة تويوتا ياريس GR هوت هاتش حيث تمتلك كلاً منهما خصائصاً خاصة بها تختلف عن الآخرى.

- المواصفات الميكانيكية لسيارة تويوتا ياريس GR سبورت

 

ستتوفر سيارة تويوتا ياريس GR سبورت بأثنين من الخيارات الميكانيكية، الخيار الأول سيعتمد بالكامل على محرك يعمل بالبنزين بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل الى 123 حصان، وتنتقل الطاقة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة ذكي من نوع IMT مكون من ست سرعات، بينما سيعتمد الخيار الثاني على نظام دفع هجين يعتمد على محرك بسعة 1500 سي سي سي ينتج قوة تصل الى 114 حصان (85 كيلو واط)، يتصل بناقل حركة ناقل حركة من نوع CVT .

تبلغ قدرة سيارة تويوتا ياريس GR سبورت على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 9.0 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومتر في الساعة للنسخة العادية، بينما تتسارع النسخة الهجينة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 9.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 175 كيلومتر في الساعة.

وجاءت تويوتا ياريس GR سبورت بعده تحسينات خارجية في نظام التعليق، وهيكل خارجي أكثر صلابة، مع العمل على تحسين نظام التوجيه، وتم تحسين عمل النوابض الخلفية لمنع إمالة الجسم أو رفع العجلات أثناء التسارع والكبح".

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