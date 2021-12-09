مع تقلبات الجو.. 3 طرق طبيعية للتخلص من إلتهاب الحنجرة

التهاب الحنجرة هو حالة قصيرة الأمد تلتهب فيها الحنجرة للشخص مما يسبب تشوهًا في الصوت، تتميز الحالة بصوت يبدو أجشًا أو نقيًا أو ضعيفًا.

ويمكن أن يحدث تشوه الصوت لأسباب متعددة مثل العدوى (البكتيرية والفيروسية) والبرد والإنفلونزا والاستخدام المفرط للكحول والارتجاع الحمضي، يحدث التهاب الحنجرة أيضًا عندما يستخدم الشخص صوته لفترة طويلة أثناء الغناء أو الهتاف أو الصراخ.

طرق علاج التهاب الحنجرة

1. المياه المالحة الدافئة

الغرغرة بالماء الدافئ والملح هي أبسط وأسهل طريقة لعلاج التهاب الحنجرة، في دراسة تجريبية أجريت على 387 متطوعًا سليمًا ، وجد أن الغرغرة بالملح والماء ثلاث مرات يوميًا على الأقل تساعد في التخلص من التهاب الحنجرة أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

طريقة الاستخدام:

في كوب من الماء الدافئ ، أضف حوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح.

تغرغر بالمزيج ثم ابصقه.

كرره ثلاث مرات في اليوم.

2. شاي البابونج

يعتبر شاي الأعشاب مثل شاي البابونج الأفضل عندما يتعلق الأمر بمعالجة أي نوع من التهابات الحلق، تساعد وفرة مادة التربينويدات والفلافونويد في الشاي في منع وعلاج التهاب الحلق وبحة الصوت.

طريقة الاستخدام:

حضري شاي البابونج عن طريق غلي حوالي 1 ملعقة كبيرة من شاي البابونج في كوب واحد أو 8 أونصات من الماء.

اتركي الخليط منقوعًا لمدة خمس دقائق ثم صفيه.

اشربه 2-3 مرات في اليوم.

3. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على كيمياء نباتية غنية جدًا بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي تعتبر أساسًا للجميع، من المعروف أن الزنجبيل يعالج العديد من الأمراض مثل مشاكل الجهاز الهضمي والاضطرابات التنكسية واضطرابات الجهاز التنفسي.

يعمل الزنجبيل بشكل فعال ضد جميع أنواع الالتهابات التي قد تكون السبب وراء التهاب الحلق.

طريقة الاستخدام:

تحضير شاي الزنجبيل بغليه في الماء.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بقطعة صغيرة من الزنجبيل على جانب واحد من فمك وامتصاص عصيره ببطء.