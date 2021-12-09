ضم وزيري الطيران والثقافة ومستشار الرئيس للصحة إلى لجنة أزمة كورونا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرارات جديدة للجنة إدارة أزمة كورونا وتضمنت الآتي :

بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2020 بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وتضمن القرار أيضا الآتي:

ضم كلا من وزير الثقافة ووزير الطيران المدني ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادى الأولى في سنة 1443 ه الموافق 8 ديسمبر 2021 .