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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حماقي يتعرض لسرقة أغنية «بقت عادة» على يد 4 نجوم إسبان.. وتحويلها إلى فيديو كليب | شاهد

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد زاهر

بعد مرور أكثر من 19 عامًا على إطلاق أغنية "بقت عادة" للنجم محمد حماقي من ألبومه "خلص الكلام"، الذي تم إصداره عام 2006، كشف عدد من محبي المطرب المصري في مختلف دول العالم عن قيام أربعة من نجوم الأغنية الإسبانية بسرقة الأغنية بنفس اللحن والأداء الغنائي، وتصويرها كفيديو كليب تم إطلاقه منذ نحو شهر على قناة أحد المشاركين في النسخة الإسبانية، وهو مطرب الراب العالمي "أوريجينال إلياس" (Original Elia).

أغنية حماقي "بقت عادة"  كلمات أيمن بهجت قمر ولحن عمرو مصطفى وتوزيع تميم و من إنتاج  صوت الدلتا نصيف قزمان عام 2006 ضمن ألبوم خلص الكلام ولم يتم تصويرها كفيديو كليب.


أما النسخة الإسبانية المسروقة من أغنية "بقت عادة"، فقد قام بأدائها أربعة نجوم إسبان، هم: أورجينال إلياس، والثنائي "لاس رودس" المكوّن من الأختين كورال وأمارا رودس، بالإضافة إلى جافا ميدنا.

وقد تم تصوير الأغنية المسروقة كفيديو كليب بمشاركة النجوم الأربعة، وإطلاقها منذ نحو شهر على قناة أورجينال إلياس عبر "يوتيوب"، حيث حققت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد محمد حماقي أحد أبرز نجوم مصر والعالم العربي، لما يتمتع به من رؤية موسيقية فريدة واختيارات دقيقة لأغانيه من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، وهو ما يجعل أعماله تعيش لسنوات وتتناقلها الأجيال.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها سرقة أغاني حماقي على المستويين المحلي والعالمي.

وكان "الميجا ستار" محمد حماقي قد أحيا مؤخرًا واحدًا من أضخم احتفالات عيد الأضحى، والذي شهد حضورًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تجهيزات "لايف" بمواصفات عالمية على شاطئ البحر المتوسط، بإحدى قرى المنصورة الجديدة.

وقبيل ختام الحفل، تصاعدت أجواء البهجة والحماسة مع أداء أغنية "أم الدنيا"، حيث تزين المسرح بالكامل بألوان العلم المصري.

كما أعلنت إدارة مهرجان "موازين" عن تفاصيل حفل محمد حماقي، المقرر إقامته يوم 21 يونيو الجاري.

وعلى جانب آخر، حقق حماقي في عام 2024 نجاحات غير مسبوقة على المستوى العربي والخليجي، خلال مواسم الرياض وجدة وجولة المملكة، إلى جانب حفلاته في دبي والكويت وقطر. كما قدّم جولة غنائية ناجحة بكندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إحيائه ختام الدورة الـ57 من مهرجان قرطاج الدولي بتونس، والذي وصفه الجمهور التونسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"حفل الأحلام".

ومن المتوقع أن يطرح حماقي ألبومه الجديد خلال عام 2025، في ظل جلسات العمل المكثفة التي يعقدها حاليًا مع كبار صُنّاع الأغنية في العالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.

خلص الكلام محمد حماقي اورجينال الياس

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