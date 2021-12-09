الجيزة تطرح مزايدة لحق استغلال أماكن الانتظار في الدقي وجنوب والطالبية

أعلنت محافظة الجيزة عن طرح المزايدة العلنية العامة لحـق اسـتـغـلال أمـاكـن الانتظار للمركبات في الشوارع وذلك بنطاق {حي الدقي- حي جنوب- حي الطالبية } علي ان تكون جلسة المـزايـدة العلنية يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢١ وتبلغ قيمة كـراسـة الـشـروط والمـواصـفـات ۲۹۹ جنيها وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة

وذلك على النحو التالي :

التأمين المؤقـت بحي الدقى بمبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون الف جنيه لاغير..

التأمين المؤقت بحي الطالبية بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ جنية فقط وقدره خمسة عشر الف جنية لاغير ..

التأمين المؤقت بحي جنوب بمبلغ وقدره ۲۰۰۰۰ جنيه فقط، وقدره عشرون الف جنيه لأغير ..



تطلب كـراسـة الـشـروط والمواصفات بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة ولصق طابع الشهيد لحضور جلسة المزايدة العلنية المذكورة بعاليه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة قاعة المجلس الشعبي المحلى- الدور الثالث- 406 شارع الهرم الجيزة .



ولدخول المـزايـدة يتم احضار «اصل كراسة الشروط- السجل التجاري- البطاقة الضريبية الرقم القومي- تفويض معتمد في حالة دخول الشركات- تأمين دخـول المـزايـدة تسجيل على بـوابـة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لاحكام القانون رقم ١٨٢ ، لسنة ٢٠١٨ .

