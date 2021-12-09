نائب: القيادة السياسية حريصة على إنصاف المزارعين وانفراجة قريبة في سعر توريد قصب السكر

أكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن، أن أزمة سعر توريد طن قصب السكر، في طريقها للحل وأن اللجنة المشكلة لبحث زيادة الأسعار ستعقد اجتماعا خلال أيام، ستضم في تشكيلها، خمسة أعضاء من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب وهناك انفراجة قريبا في الأزمة.

وأضاف خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن القيادة السياسية حريصة إقرار سعر عادل لإنصاف المزارعين خاصة أن قصب السكر من الزراعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة المصرية، وأن اجتماعات لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري بحضور وزير التموين وعدد من الجهات المعنية أقرت تشكيل اللجنة المخصصة لبحث الأمر وستقدم تقريرها خلال 15 يوما بزيادة منصفة بعد التوضيحات التي أقرها النواب للمسئولين بانين الفلاحين وإيصال صوتهم للمسئولين.

وتابع خلف الله أنه تواصل مع عدد من الجهات المعنية التي أكدت أن هناك انفراجة قريبة خاصة بعدما استبان للجميع ارتفاع التكاليف وضعف السعر الحالي.

وكان رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب قد أكد ان محصول قصب السكر وبنجر السكر، من المحاصيل الهامة، التى تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولا يوجد ارباح للمزارعين"، مستعرضا أبرز المشكلات التى تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدنى أسعار التوريد فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين، بالإضافة إلى التجاوزات فى الشوائب وتدنى منحة الرى، وتدنى قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعى القصب والبنجر.