أقوى تحصين من السحر والعين والجان واللصوص والحسد .. العين والحسد والسحر من الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم ومن الأشياء التي من الممكن أن يؤذي بها الإنسان غيره، وهي من الكبائر ، ولكن لا تقع إلّا بقضاء الله وقدره، ولا بد أن يحسن المؤمن الظن بالله ويحُسن التوكّل عليه، فلن يصيبه إلّا ما كتب الله له، والسبيل الوحيد للنجاة هو التقرب من الله تعالى والتحصين بالأدعية وأذكار الصباح والمساء.

أقوى تحصين من السحر والعين والجان واللصوص والحسد .. وقد تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للسحر وتأذى منه، لذلك حذرنا النبي منه تحذيراً شديدا وقال صلى الله عليه وسلم «اجتنبوا السبْع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، ما هي؟ قال: (الشرك بالله، والسِّحر…)»، لذلك يوجد طرق يمكن الاستعانة بها للحفظ والتحصين من شرور الحاقدين والحاسدين ونقدم لكم أقوى تحصين من السحر والعين والجان واللصوص والحسد .

آيات التحصين من العين والحسد والسحر

ذكر الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك، كيفية التحصين اليومي من السحر والحسد.

وقال رمضان عبد الرازق إن من التحصينات العظيمة من السحر والحسد هي إن يقرأ الإنسان كل يوم:

1- سورة الفاتحة “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)”.

2- أول سورة البقرة “الم (1) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)”.

3- آية الكرسي “اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ”.

4- خواتيم سورة البقرة “آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)”.

5- سورة الإخلاص “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)”، 3 مرات.

6- سورة الناس “قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)”، 3 مرات.

7- سورة الفلق “قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ”، 3 مرات.

8- يدعو بهذا الدعاء “اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأَهلي ومالي اللَّهمَّ استر عورتى وقالَ عثمانُ عوراتى وآمِن رَوعاتي اللَّهمَّ احفظني من بينِ يدىَّ ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن اغتالَ من تحتي”.

دعاء التحصين من السحر ومن مس الجن والحسد والعين



بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

(بسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أرْضِنَا، برِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بإذْنِ رَبِّنَا).

نصلّي ونسلّم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك، على كل مرض وسقم وبلاء، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث.

اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض.

اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



دعاء لفك السحر والحسد بين الزوجين

اللهم إنك قد أقدرت بعض عبادك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وصلى اللهم وسلم على آل محمد أجمعين.

ذكر بعض السلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا هذا الدعاء كان سحر اليهودي قد نفذ إلى جسده وأصابه فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا ايجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن.

أقوى تحصين على وجه الأرض



الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله دقه وجله علانيته وسره اللهم لك الحمد يا من توحّدت بالملك والملكوت وتفرّدت بالعظمة والجبروت ملكت فقهرت وخلقت فأمرت لاتحول ولا تزول لاتغيب ولاتفوت قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم بأحوال جنه وإنسه الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملآئكة المقربين اللهم إنّا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمداً اللهم نحمدك حمداً كثيراً اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت أكبر كبيراً .اللهم أنت أكبر كبيراً اللهم لك الحمد كثيراً اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلاً اللهم أنت العالم بكل حال اللهم منزّل الكتاب ومجريَ السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً

اللهم منزّل الكتاب ومجريَ السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً

اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً

اللهم واقتلهم بدداً

اللهم ولا تغادر منهم أحداً

اللهم أقتّل السحرة وأعوانهم أجمعين

اللهم إنّا نجعلك في نحورهم

اللهم إنّا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنّا نعوذ بك من اسحارهم وعقدهم وربطهم ياقوي يا متين

اللهم إنّا ونعوذ بك من اسحارهم وعقدهم وربطهم

اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لايُردُ ولا يُصدُ ولا يقدر على دفعه أحد

اللهم أهلك أقواهم اللهم أهلك أعتاهم اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم اللهم هلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم وأخفاهم

اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدّهم وأقواهم سحراً

اللهم اهلك كل جبار عنيد اللهم اهلك كل جبار عنيد اللهم اهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد

اللهم اهلك من تسلطو بالسحر على عبادك عددا اللهم اقتلهم بدد فانهم لا يعجزونك

اللهم عليك بكل ملك ساحر من الجان بسحره المستمر تسلط

اللهم إنا نجعلك في نحروهم ونعوذ بك من شرِّورهم إكفناهم بما شئت وكيف شئت

اللهم اهلك من تسلّطوا بالسحر على عبادك عدداً، اللهم واقتلهم بدداً ، ولا تغادر منهم أحداً ، فإنهم لا يعجزونك ،

اللهم وأهلكهم هلاك عادٍ وثمود

اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط

اللهم وأرجمهم بحجارة اللهم وأرجمهم بحجارة اللهم وأرجمهم بحجارة اللهم وأرجمهم بحجارة من سجيل منضود مسومة من عندك من الشياطين غير بعيد

اللهم وأرسل عليهم ريحاً صرصراً

اللهم أرسل عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحسٍ مستمر

اللهم اجعلهم كأعجاز نخلٍ منقعر

اللهم أهلكهم بالطاغية

اللهم لا تجعل لهم من باقية

اللهم سلط عليهم جنداً من جندك

وملائكةً من عندك

اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم

وعذابك الشديد

اللهم سلط عليهم جنداً من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب

يضربون وجوههم وأدبارهم ، وأذقهم عذاب الحريق

اللهم أنزل عليهم رجزاً من السماء، اللهم وأغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء

اللهم أرسل عليهم أنجماً ثاقبة وشهباً حارقة وشهباً حارقة وصواعق قاتلة مدمرة

اللهم انزل عليهم بأسك الشديد

اللهم زلزلهم زلزالاً شديداً

واكبتهم والعنهم لعناً كبيراً

اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا

اللهم ارهقه صعوداً

اللهم اجعل النجوم عليهم رجوماً

والزّقوم لهم طعاماً

واسقهم حميماً

اللهم ألق في قلوبهم الرعب

وفزّعهم وحل بينهم وبين مايشتهوناللهم قتّلهم تقتيلاً وحرّقهم تحريقاً

اللهم صبّ من فوق رؤوسهم الحميم

اللهم واصهر به مافي الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون

اللهم احرقهم بنار تأتيهم بغتة فتبهتهم لايستطيعون ردها عن وجوههم وأجسادهم

واجعلهم حصيداً خامدين

اللهم صب عليهم العذاب صباً

اللهم لاتبقِ منهم أحداً أبداً

اللهم صب عليهم سوط عذاب

اللهم كن لهم بالمرصاد

اللهم اجعلهم كهشيم محتظر

للهم إجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالاً وسعيراً

اللهم عليك بمن أدبر واستكبر وعبس للحق وبسر وحسد وعقد وربط وسحر

اللهم واصله سقر ولا تبقِ منه ولا من جنده ولا تذر

اللهم واخسف بهم الأرض

وأرسل عليهم حاصباً من السماء

واقطع عنهم أسباب الحياة

وأنزلهم من صياصيهم

وأخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلّة صاغرين

اللهم واكسر ملكهم واقصم ظهورهم واكسر شوكتهم وعطّل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين

اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت

اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم من السحرة ياقوي يامتين

بسم الله يبطل كل سحر

بسم الله يبطل كل سحر مأكول

بسم الله يبطل كل سحر مشروب

بإسمك اللهم أبطل كل سحر مأكول مشروب

بسم الله يبطل كل سحر معقود

بسم الله يبطل كل سحر مرشوش

بسم الله يبطل كل سحرمدفون

بسم الله يبطل كل سحرمحروس

سم الله يحرق كل سحرمحروس

اللهم ابطل كل سحر مدفون عند البيوت

بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الاعتاب

اللهم ابطل كل سحر مدفون في القبور

اللهم ابطل كل سحر في قبر

اللهم ابطل كل سحر في ميت في قبر

اللهم ابطل كل سحر منثور

اللهم ابطل كل سحر في عطر او بخور

اللهم ابطل كل سحر مشموم في عطر او بخور

اللهم ابطل كل سحر مكتوب

اللهم ابطل كل سحر بدم مكتوب

اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه

اللهم ابطل كل سحر بحروف او ارقام او جداول كتبوه

اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه

اللهم ابطل كل سحر سفلي

اللهم ابطل كل سحر قديم قوي خفي

اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم

اللهم ابطل سحر عباد الكواكب والنجوم

اللهم ابطل كل اسحار اليهود

اللهم ابطل كل اسحار اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس انك انت القوي العزيز

اللهم ابطل كل سحر في كنيسة عقدوه

اللهم ابطل كل سحر على صورة صنعوه

اللهم ابطل كل سحر في تمثال صنعوه

اللهم ابطل كل سحر في تماثل بابر ودبابيس صنعوه

اللهم ابطل كل سحر في تمثال

اللهم ابطل كل سحر في تمثال ربطوه

اللهم ابطل كل سحر في تمثال دفنوه

اللهم ابطل كل سحر في خيط عقدوه

اللهم ابطل كل سحر في خيوط عقدوه

اللهم ابطل كل سحر معقود مربوط

اللهم ابطل كل سحر من اجزاء الحيوان صنعوه

اللهم ابطل كل سحر في شعر عقدوه

اللهم ابطل كل سحر من اثار المسحور صنعوه

اللهم ابطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدو

اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه

اللهم ابطل كل سحر بدم امراءة كتبوه

اللهم ابطل كل سحر بدم امراءة صنعوه

اللهم ابطل كل سحر بذهب او فظة او نحاس او زئبق صنعوه

اللهم ابطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين

اللهم ابطل سحر الاروح

اللهم ابطل سحر قلب العقول

اللهم ابطل سحر الجنون

اللهم ابطل سحر تفريق الازواج

اللهم ابطل سحر الطلاق

اللهم ابطل اسحار الطلاق والفرقة والبغضاء

اللهم ابطل سحر البغضاء

اللهم واجعل في سحر الطلاق زيادة في المحبة

اللهم واجعل في سحر تفريق الازواج زيادة في المحبة والمودة

اللهم ابطل اسحار المحبة

اللهم ابطل اسحار المحبة المحرمة

اللهم ابطل اسحار الزنا

اللهم ابطل اسحار الوقوع في الزنا

اللهم ابطل اسحار التسخير والجلب والمحبة

اللهم ابطل كل سحر على القلوب

اللهم ابطل كل سحر يغير القلوب

اللهم ابطل عقد المحبة

اللهم ابطل سحر تعطل الزواج

اللهم ابطل سحر العنوسة

اللهم ابطل سحر البوار

اللهم ابطل سحر صرف الازواج

اللهم ابطل اسحار الجان

اللهم ابطل اسحار العاشق

اللهم ابطل سحر العاشق

اللهم ابطل سحر العاشق من الجان

اللهم ابطل اسحار المرض

اللهم ابطل اسحار السرطان

اللهم ابطل اسحار الجنون

اللهم ابطل سحر الجنون

اللهم ابطل سحر الوسوسة

اللهم ابطل سحر عدم الانجاب

اللهم ابطل سحر الاسقاط

اللهم ابطل سحر العقم

اللهم ابطل اسحار العقم والنزيف

اللهم ابطل اسحار النزيف

اللهم حل كل عقد في الارحام

اللهم حل كل عقد وربط شديد في الارحام

اللهم احرق مافي الارحام من عقد وسدد

اللهم ابطل سحر ربط الازواج

اللهم حل كل ربط على الازواج

اللهم حل كل ربط على العورات

اللهم ابطل سحر الازواج

اللهم ابطل اسحار البغضاء

اللهم ابطل سحر تعطيل العمل

اللهم ابطل سحر الخسارة

اللهم ابطل سحر تبديد الاموال

اللهم ابطل اسحار الفقر

اللهم ابطل اسحار الكفر

اللهم ابطل كل سحر يصد عن الالتزام

اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة

اللهم ابطل كل سحر يصد الحجاب

اللهم ابطل كل سحر يصد عن القران

اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاسلام

اللهم ابطل اسحار الكفر والفجور

اللهم ابطل اسحار الشك

اللهم ابطل اسحار القتل والهلاك

اللهم ابطل سحر القتل والانتقام والهلاك

اللهم ابطل اسحار السرقة والابتزاز

اللهم ابطل سحر السرقة والابتزاز

اللهم ابطل كل سحر مستمر

اللهم ابطل كل سحر مستمر يجدد

اللهم ابطل كل سحر تم بالعيون

اللهم ابطل كل سحر تم بنظرة

اللهم ابطل كل سحر من عين الساحر تم

اللهم ابطل كل سحر قوي

اللهم ابطل كل عقدة

اللهم ابطل كل عقدة في الاجساد

اللهم احرق كل عقدة وحل كل عقدة

اللهم ابطل اكبر العقد

اللهم حل اكبر العقد

اللهم حل اكبر عقدة تفرعت منها العقد

اللهم اقلب السحر على من سحر

اللهم ابطل سحر الاسر

اللهم ابطل كل سحر اصله في الام او الاب

اللهم ابطل كل سحر خفي قوي

اللهم ابطل كل سحر غار في الاجواف

اللهم اقلب السحر على من سحر

اللهم اذق الساحر الم سحره

اللهم اجعل عاقبة امره خسران

اللهم اقلب السحرة على اعوانهم

اللهم اقلب السحرة على اعوانهم وسحرتهم

اللهم اقلب اعوان السحرة خائبين

اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم اخرجهم من الاجساد اذلة صاغرين

اللهم انصر عبدك وامتك

اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام

اللهم افتح لعبدك فتحا مبينا

اللهم اشفه شفاء لا سقم بعده

اللهم انزل الشفاء اللهم ارفع كل الداء اللهم اشفهم بشفاك واحجر عنهم اذاك اللهم انت الشافي لاشفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما

اللهم لايبطل السحر الا انت سبحانك

ولا يحل العقد الا انت سبحانك