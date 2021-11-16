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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علاج السحر بشكل نهائي.. تحدى به الشيخ الشعراوي السحرة

الشعراوي
الشعراوي

السحر من أعظم الكبائر والموبقات؛ ولكن لا تكون الإصابة بالسحر إلّا بقضاء الله وقدره، فلن يصيب العبد إلّا ما كتب الله عليه، فلو اجتمع البشر على أن يصيبوه بشيءٍ لا يمكن لهم أن يصيبوه إلّا بما قدّره الله له، وقد جاء التحذير من السحر والتهديد الشديد لفاعله، والساحر يستحقّ اللعنة؛ لأنّه من المُفسدين في الأرض، ورغم ذلك لا زال بعض ضِعاف الإيمان يلجأون إلى عمل السحر؛ لأذيّة عباد الله.

 

علاج السحر بشكل نهائي

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، لو أن مسحورا شعر أن هناك أمرا غريبا يحدث وفهم أن ميزانه قد اختل ونظرته للأمور قد اختلت، فما عليه إلا أن يسأل الله بما احتفظ الله به لنفسه وهو قوله “وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه".


وأضاف الشيخ الشعراوي -خلال فيديو مسجل له على يوتيوب-: “أنا أتحدى أن يستقبل أى إنسان أي شيء من فكرة السحر بهذا إلا رد الله كيد الساحر في نحره، ولكن الله يُبقى لأنهم يثقون فى أن الساحر فاعل”.


وأشار الشعراوى إلى أنه ينبغي علينا أن نقول بكبرياء الايمان “يا رب احتفظت بالأذن فى الضرر لذاتك فأنا يا رب أفزع لما احتفظت به من شر ما عُلموا”.


وأوضح أن الإنسان بكبرياء الإيمان لا يذهب إلى داعر ولا حاخام يهودي ولا أحد "فكل اللي بيشتغلوا فى هذه العملية تجد شكلهم عليهم غضب" .


ذكر الشعراوي أن الله سبحانه وتعالى الذى قال ذلك لا تظنوا أن تكافؤ الفرص سينفعكم فى أمور دنياكم بل سيزيدهم رهقا وتعبا “وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ” لكي يأخذوا فرصة أقوى "فَزَادُوهُمْ رَهَقًا" أي زادوهم تعبا.

أقوى دعاء لفك السحر وحرقه

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طريقة فك السحر

استقبل  الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي اتصالاً من فتاة تقول "إن إحدى الأقارب ذهبت إليها ذات يوم واتهمتها بانها السبب في عدم إنجابها للأطفال، وطلبت منها أن تخطي فوق عروسة، وبعد 15 عام ذهبت تلك الفتاة إلى شيخ واخبرها أن هذا الذي خطت عليه، يعرف باسم الربط والذي يؤدي إلى عدم زواجها، وهي بالفعل وصل عمرها ل33 عاماً ولم تتزوج، فما صحة هذا الحديث، وما هي طريقة فك السحر".

وقال الفيل خلال برنامج "اسأل مع دعاء" إن كل هذا خرافات لا أصل لها في الشرع ولا في الدين، وإن عدم زواجك ليس له علاقة بما حدث من 15 عاماً، ويجب عليها أن تتعامل بقوة وتزيل هذا الموضوع من تفكيرها.

 

وأكد الفيل أن طريقة فك أي السحر هي  قراءة سورة البقرة بشكل يومي، وعندما يتقدم لخطبتها رجل عليها بقراءة سورة يس كي يؤلف الله بين قلوبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ، فإنَّ أخْذَها بَرَكَةٌ، وتَرْكَها حَسْرَةٌ، ولا تَسْتَطِيعُها البَطَلَةُ" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء  يمنع تجديد السحر

(أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ).

(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ).

(أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ).

(أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ).

(أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا).

(بسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أرْضِنَا، برِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بإذْنِ رَبِّنَا).
(اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري).

(أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ).

(اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ).

 

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