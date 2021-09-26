علاج السحر والحسد.. 17 آية هدية لكل مصاب تشفيه فورا

علاج السحر.. يعد السحر من الكبائر والموبِقات السّبع؛ لِما فيه من ضرَر وأذيّة الناس، وهو من أعظم ما يُعصى به الله تعالى، وقد جاء التحذير منه والتهديد الشديد لفاعله، والساحر يستحقّ اللعنة؛ لأنّه من المُفسدين في الأرض، قال تعالى: (فَلَمّا أَلقَوا قالَ موسى ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدينَ)،[٣] ورغم ذلك لا زال بعض ضِعاف الإيمان يلجؤون إلى عمل السّحر؛ لأذيّة عباد الله، وقد أقرّ الإسلام حقيقة السِّحر وتأثيره على المسحور، وبيّن العلماء والمختصّون سُبُلَ تحصين النفس من هذا الخطر، وطُرُقَ التّخلص من السّحر الواقع وشرّه.

وقال الداعية الإسلامي محمد أبو بكر إن هناك سورة ينبغي علينا أن نحفظها ونحفظها لأبنائنا لفضلها العظيم، فهي هدية مجانية ربانية لكل من يعانى من سحر أو مس أو خوف، وهي سورة الطارق.

وأضاف محمد أبو بكر خلال برنامج “أسأل مع دعاء” عبر فضائية النهار، أنه قد قال كثير من أهل العلم إنه لو قرأ أي أحد ممسوس أو مسحور أو خائف سورة الطارق 7 مرات على كوب ماء قبل أن ينام لن يقربه شيء، وإن كان فيه شيء ذهب.

حكم الذهاب لشيخ لفك السحر بالقرآن

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز الذهاب لشيخ لفك السحر بالقرآن؟”.



وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، قائلا: إن الذهاب إلى السحرة والدجالين والمشعوذين والكهنة والعارفين كل هذا لا يجوز وحرام شرعا.

واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما” .



وأوضح أمين الفتوى: لو ذهب الشخص إلى أحد الصالحين لا هو ساحر ولا معه جن ولا غيره، يقوم بالدعاء أو قراءة القرآن على الشخص المسحور أو المحسود وما شابه، فلا يوجد مانع ما دام الشخص معروفا بالصلاح والأمور واضحة تمام لا يوجد طلاسم ولا شيء غامض..

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أما أن يذهب الإنسان لساحر أو دجال أو لأحد يقول كلاما غير مفهوم فيه شكوك، فلا يجوز وحرام.

حكم فك السحر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم فك السحر؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه إذا كان الغرض من السؤال أنه سيقرأ آيات قرآنية وأدعية وأذكار، بغرض أن يفك الله عز وجل هذ السحر، فهو جائز ولا شيء فيه.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أما إذا كان الأصل من السؤال الذهاب إلى السحرة والدجالين والمشعوذين والعرافين فهذا حرام ولا يجوز.

واستشهد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال "من أتى كاهنا أو عرافا وسأله لم تقبل له صلاته أربعين ليلة"، وهذل لمجرد السؤال فقط.

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا أحس الانسان بشيء غير طبيعى فعليه أن يلجأ الى الله بالأدعية والأذكار، وخاصة الرقية الشرعية فيقرأها صباحا ومساء وبإذن الله تصلح الأحوال وتفك الأسحار.